ΔΕΘ 2025: Στα 1,7 δισ. ευρώ «κλείδωσε» το πακέτο παροχών – Οικογένειες με παιδιά και ένστολοι οι κερδισμένοι

Το τελικό κόστος του «πακέτου» της ΔΕΘ πρόκειται τελικά να ανέλθει στα 1,7 δισ. ευρώ, σπάζοντας το «φράγμα» του 1,5 δισ. ευρώ όπως αρχικώς είχε σχεδιαστεί με τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά και τους ένστολους να λαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της «πίττας» που θα μοιραστεί.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, υπό το …φως των νέων δημοσιονομικών συνθηκών, ιδιαίτερης αντιμετώπισης θα τύχουν οι οικογένειες με παιδιά.

Τα μέτρα που θα εξαγγελθούν για τη στήριξη των οικογενειών με παιδιά στη Δ.Ε.Θ. φέρνουν, μεταξύ άλλων, αυξήσεις στα πρόσθετα αφορολόγητα όρια που παρέχονται με τη μορφή εκπτώσεων φόρου για τα προστατευόμενα τέκνα. Δηλαδή, σημαντικά ωφελημένες από τις επικείμενες αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος θα είναι και οι οικογένειες με 1,2 και 3 προστατευόμενα τέκνα. Για τις οικογένειες με 1 και 2 τέκνα εξετάζεται η αύξηση των αφορολογήτων ορίων κατά 1.000-2.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ για τις τρίτεκνες οικογένειες ενδέχεται η αύξηση να είναι μεγαλύτερη σε ύψος για το τρίτο παιδί ή και για όλα.

Συνολικά, οι οικογένειες με 1 έως 3 προστατευόμενα τέκνα, οι οποίες υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις το 2024 για το έτος 2023 ανήλθαν σε 1.260.681 και οι φόροι εισοδήματος που πλήρωσαν έφθασαν τα 4,57 δισ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα:

616.119 οικογένειες με 1 παιδί πλήρωσαν συνολικά φόρους εισοδήματος 2 δισ. ευρώ.

536.495 οικογένειες με 2 παιδιά πλήρωσαν συνολικά φόρους εισοδήματος 2,18 δισ. ευρώ

108.067 οικογένειες με 3 παιδιά πλήρωσαν συνολικά 381,39 εκατ. ευρώ φόρους εισοδήματος.

Ο συνολικός αριθμός των πολυτέκνων οικογενειών, ανήλθε σε 22.542 ενώ ο συνολικός φόρος εισοδήματος που κατέβαλαν ήταν 55,76 εκατομμύρια ευρώ.

Οι ένστολοι

Μια ακόμα κοινωνική ομάδα που αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ είναι οι ένστολοι. Ο πρωθυπουργός πρόκειται να ανακοινώσει ένα νέο γύρο αυξήσεων, από το 2026, με το ακριβές ποσοστό της αύξησης να είναι ακόμα άγνωστο.

Ακόμα από την 1η Οκτωβρίου, πάνω από 80.000 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων θα δουν νέες αυξήσεις που φτάνουν συνολικά το 20% σε σχέση με τον Μάρτιο. Παρόμοια αύξηση προβλέπεται και για την Ελληνική Αστυνομία, την Πυροσβεστική και το Λιμενικό, με τις τελικές αποδοχές τους να αυξάνονται επίσης από 13% έως 20%.

Άλλες παρεμβάσεις

Όσον αφορά στις υπόλοιπες παρεμβάσεις, περιλαμβάνουν αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος, μειώσεις φόρων για ενοίκια, «κούρεμα» τεκμηρίων και βελτιώσεις στο τεκμαρτό σύστημα για τους αυτοαπασχολούμενους.

Πιο συγκεκριμένα, περισσότεροι από 2,5 εκατ. φορολογούμενοι με εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ θα δουν μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης από το 2026. Οι αλλαγές θα γίνουν άμεσα ορατές μέσω της μικρότερης παρακράτησης στις μηνιαίες αποδοχές και τις συντάξεις. Σχεδιάζονται νέοι ενδιάμεσοι συντελεστές, με τον εισαγωγικό 9% να παραμένει αμετάβλητος και τον ανώτατο 44% να εφαρμόζεται σε εισοδήματα άνω των 50.000 – 55.000 ευρώ.

Το οικονομικό επιτελείο επικεντρώνεται και στην αναλογικότερη κατανομή των φορολογικών βαρών στα εισοδήματα από ενοίκια, με ειδική μέριμνα για τους εκμισθωτές με μεσαία εισοδήματα. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, θα έχουν κέρδος από τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα και τις βελτιώσεις στο τεκμαρτό σύστημα, με τη μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος στο 90% του κατώτατου μισθού.

Από το 2026 προβλέπεται «κούρεμα» κατά 30% των τεκμηρίων διαβίωσης και πλήρης κατάργηση σε βάθος χρόνου με την επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.