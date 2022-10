Δένδιας: Συλλυπητήρια για το τραγικό δυστύχημα στην Τουρκία

Βαθύτατη θλίψη για τις τραγικές ανθρώπινες απώλειες από έκρηξη σε ανθρακωρυχείο στην επαρχία Μπαρτίν της Τουρκίας και συλλυπητήρια στις οικογένειες των θανόντων, εκφράζει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με ανάρτησή του στο Twitter.

Deeply saddened by the tragic loss of life following the explosion in a coal mine in Bartin province #Türkiye . Our sympathies to the bereaved families & wishes for swift recovery to the injured. I expressed my condolences in a letter addressed to 🇹🇷FM @MevlutCavusoglu .

Επίσης, γνωστοποιεί πως εξέφρασε τα συλλυπητήριά του με επιστολή του προς τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Επιπρόσθετα, συλλυπητήρια για το τραγικό εργατικό δυστύχημα και ευχές για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις έρευνες διάσωσης, εκφράζει μέσω Twitter η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα.

The warmest condolences of #Greece for the tragic labor accident in Amasra #Türkiye. We wish the rescue searches the best possible outcome. Our thoughts are with the families of the miners who lost their lives. Our best wishes for a speedy recovery to the injured.