Δεκτή «κατά πλειοψηφία» έγινε από την ολομέλεια της Βουλής πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη σύσταση Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής με αντικείμενο «τη μελέτη των προβλημάτων και την επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, στη βάση των σύγχρονων προκλήσεων και των διεθνών εξελίξεων».

Μετά από 16 ώρες συζήτησης στην ολομέλεια της Βουλής, η πρόταση υπερψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης την καταψήφισαν.

Η επιτροπή θα αποτελείται από 26 μέλη (14 ΝΔ, 3 ΠΑΣΟΚ, 2 ΣΥΡΙΖΑ, 2 ΚΚΕ, 1 ΝεΑρ, 1 Ελληνική Λύση, 1 «Νίκη», 1 Πλεύση Ελευθερίας και 1 ανεξάρτητος). Το προεδρείο θα είναι διακομματικό. Πρόεδρος της επιτροπής προτάθηκε να οριστεί ο βουλευτής Φθιώτιδας, Ιωάννης Οικονόμου.

Η προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών της επιτροπής είναι τέσσερις μήνες από τη συγκρότησή της.

Η σημερινή συνεδρίαση κατέδειξε ότι η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα δεν είναι μια ακόμα δημόσια πολιτική, ανάμεσα σε άλλες, αλλά εθνική υπόθεση, είπε κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι, παρά τις αντιφάσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης ότι «δεν ψηφίζουμε την πρόταση του πρωθυπουργού αλλά θα συμμετέχουμε στην συνεδρίαση» της διακομματικής.

«Κρατώ το θετικό. Η συμμετοχή είναι θετική. Έχει θετικό πρόσημο και πιστεύω ότι κάτι θετικό θα βγάλουμε» είπε ο κ. Ανδριανός.