Δέκα χρόνια ηγεσίας Κυριάκου Μητσοτάκη: Μια διαδρομή ευθύνης, συνέπειας και αποτελεσμάτων

Η συμπλήρωση δέκα ετών από την ανάληψη της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αποτελεί έναν σταθμό πολιτικής ωρίμανσης, ευθύνης και σταθερής προσήλωσης σε έναν στόχο: να αλλάξει η Ελλάδα με σχέδιο, σοβαρότητα και συνέπεια.

Από το 2016 μέχρι σήμερα, η χώρα διένυσε μια από τις πιο απαιτητικές περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της. Οικονομικές πιέσεις, υγειονομικές κρίσεις, γεωπολιτικές αναταράξεις. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η πολιτική ηγεσία δοκιμάστηκε όχι στα λόγια, αλλά στις αποφάσεις. Και η Νέα Δημοκρατία, υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ήταν εκείνη που επέλεξε τον δύσκολο δρόμο της ευθύνης και των μεταρρυθμίσεων.

Η δεκαετία αυτή χαρακτηρίστηκε από μια σταθερή πολιτική φιλοσοφία: λιγότερα συνθήματα, περισσότερη δουλειά. Μεταρρυθμίσεις στην οικονομία που ενίσχυσαν την αξιοπιστία της χώρας. Πολιτικές που δημιούργησαν θέσεις εργασίας και στήριξαν το διαθέσιμο εισόδημα. Παρεμβάσεις στο κράτος που, βήμα-βήμα, το έκαναν πιο λειτουργικό, πιο ψηφιακό, πιο φιλικό προς τον πολίτη.

Το σημαντικότερο, όμως, επίτευγμα αυτής της δεκαετίας δεν αποτυπώνεται μόνο σε δείκτες και αριθμούς. Αποτυπώνεται στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Εμπιστοσύνης των πολιτών ότι η χώρα μπορεί να προχωρά μπροστά. Εμπιστοσύνης των νέων ότι αξίζει να μείνουν και να δημιουργήσουν εδώ. Εμπιστοσύνης των συμμάχων ότι η Ελλάδα είναι ένας σοβαρός και αξιόπιστος εταίρος.

Σήμερα, η Ελλάδα στέκεται με αυτοπεποίθηση σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας. Με ισχυρή φωνή, με ξεκάθαρο προσανατολισμό, με στρατηγική αντίληψη των προκλήσεων της εποχής. Και αυτό είναι αποτέλεσμα πολιτικής συνέπειας και θεσμικής σταθερότητας.

Η επόμενη ημέρα δεν αφορά μόνο τις επόμενες εκλογές. Αφορά τη μεγάλη εικόνα: την Ελλάδα του 2030. Μια Ελλάδα που θα έχει αφήσει πίσω της χρόνιες παθογένειες. Ένα κράτος που θα υπηρετεί τον πολίτη και όχι το αντίστροφο. Μια οικονομία που θα στηρίζεται στην παραγωγή, την εξωστρέφεια, την καινοτομία και την κοινωνική συνοχή.

Δέκα χρόνια μετά, η πολιτική διαδρομή του Κυριάκου Μητσοτάκη αποδεικνύει ότι η ηγεσία μετριέται με το αποτύπωμα. Και αυτό το αποτύπωμα είναι ορατό: μια χώρα πιο ισχυρή, πιο αξιόπιστη, πιο έτοιμη να διεκδικήσει το μέλλον που της αξίζει.

* Η Έλενα Ράπτη είναι Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας