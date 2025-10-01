Δ. Τσιόδρας: Η Κομισιόν να διασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση για το νερό στον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ

Μέτρα για τη διασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για την ανθεκτικότητα του νερού στον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης, συντήρησης και εκσυγχρονισμού των υποδομών, ζητάει ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ, Δημήτρης Τσιόδρας, με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.



Eπιπλέον ρωτάει την Κομισιόν εάν εξετάζει την επιλογή να δοθεί προτεραιότητα στο νερό στα υφιστάμενα προγράμματα χρηματοδότησης.

Ο κ. Τσιόδρας τονίζει ότι η πρόταση της Κομισιόν για τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προϋπολογισμό 2028-2034 δεν περιλαμβάνει ένα ξεχωριστό ταμείο παρά το γεγονός ότι σε πρόσφατη Έκθεσή του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα χωριστό και ειδικό ταμείο για την ανθεκτικότητα των υδάτων στο πλαίσιο του προσεχούς ΠΔΠ».

Υπογραμμίζει, δε, ότι η πρόσφατη Στρατηγική για την ανθεκτικότητα των υδάτων αναγνωρίζει ότι «χωρίς σημαντικές πρόσθετες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε όλα τα στάδια της διαχείρισης των υδάτων, η πρόοδος προς την ανθεκτικότητα των υδάτων θα είναι πολύ αργή ή θα στερείται ουσιαστικού αντίκτυπου», ενώ το σχετικό επενδυτικό κενό εκτιμάται σε περίπου 25 δισ. ευρώ ετησίως.

Και καταλήγει, τονίζοντας την ανάγκη να δημιουργηθούν ειδικοί χρηματοδοτικοί μηχανισμοί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής, για τη στήριξη έξυπνων ως προς τη διαχείριση των υδάτων τεχνολογιών και επενδύσεων ύδρευσης.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Θέμα: Διασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για την ανθεκτικότητα του νερού στα πλαίσια του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου



«Η πρόσφατη Στρατηγική για την ανθεκτικότητα των υδάτων αναγνωρίζει ότι «χωρίς σημαντικές πρόσθετες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε όλα τα στάδια της διαχείρισης των υδάτων, η πρόοδος προς την ανθεκτικότητα των υδάτων θα είναι πολύ αργή ή θα στερείται ουσιαστικού αντίκτυπου» ενώ το σχετικό επενδυτικό κενό εκτιμάται σε περίπου 25 δισ. ευρώ ετησίως.

Η πρόταση της Κομισιόν για τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προϋπολογισμό 2028-2034 δεν περιλαμβάνει ένα ξεχωριστό ταμείο παρά το γεγονός ότι σε πρόσφατη Έκθεσή του, το Κοινοβούλιο «καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα χωριστό και ειδικό ταμείο για την ανθεκτικότητα των υδάτων στο πλαίσιο του προσεχούς ΠΔΠ».

Υπό το φως των ανωτέρω:

1. Πώς προτίθεται να διασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση στο επόμενο ΠΔΠ για την ανθεκτικότητα του νερού συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης, συντήρησης και εκσυγχρονισμού των υποδομών;

2. Προτίθεται να δημιουργήσει ειδικούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής, για τη στήριξη έξυπνων ως προς τη διαχείριση των υδάτων τεχνολογιών και επενδύσεων ύδρευσης;

3. Εξετάζει την επιλογή να δοθεί προτεραιότητα στο νερό στα υφιστάμενα πλαίσια χρηματοδότησης;».