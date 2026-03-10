Δ. Μιχαηλίδου: Το στεγαστικό είναι στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συζήτησης

Για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις στο στεγαστικό, το νέο ενιαίο σύστημα επισιτιστικής βοήθειας και την ψηφιακή ενδυνάμωση ηλικιωμένων και Ατόμων με Αναπηρία, μίλησε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, το πρωί στο Mega.

Ξεκινώντας από τη συμμετοχή της στο Συμβούλιο υπουργών Κοινωνικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EPSCO) στις Βρυξέλλες, η υπουργός μετέφερε ότι το στεγαστικό βρίσκεται, πλέον, στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συζήτησης, καθώς συνδέεται άμεσα με τη δημογραφική πρόκληση που αντιμετωπίζουν πολλές χώρες της Ευρώπης. Κατά τη διάρκεια των επαφών της με τον επίτροπο Dan Jørgensen και τον γενικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Mario Nava, τέθηκε η ανάγκη μεγαλύτερης ευελιξίας στη χρήση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για στεγαστικές πολιτικές, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να αξιοποιούν πιο αποτελεσματικά τα διαθέσιμα προγράμματα. Η Ελλάδα, ήδη, εφαρμόζει μία ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική με 43 μέτρα και προϋπολογισμό περίπου 7 δισ. ευρώ, που στοχεύει ταυτόχρονα στη στήριξη των νοικοκυριών και στην αύξηση της προσφοράς κατοικίας.

Στο πεδίο της κοινωνικής στήριξης, παρουσίασε το νέο ενιαίο σύστημα επισιτιστικής βοήθειας, μέσω του οποίου 400 εκατομμύρια ευρώ κατευθύνονται απευθείας σε νοικοκυριά που έχουν ανάγκη, με τη μορφή vouchers. Για πρώτη φορά ενοποιούνται οι κανόνες εφαρμογής σε όλη τη χώρα και η διαχείριση γίνεται κεντρικά, ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις. Οι δικαιούχοι μπορούν, πλέον, να επιλέγουν οι ίδιοι τα βασικά αγαθά που χρειάζονται και το κατάστημα από το οποίο θα τα προμηθευτούν. Το νέο σύστημα συνδέεται άμεσα με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, ενώ περιλαμβάνει και συνοδευτικές δράσεις κοινωνικής ένταξης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο πρόγραμμα «Όλοι Digital-Ψηφιακή Ενδυνάμωση και Συμμετοχή για Όλους», που υλοποιείται σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στόχος είναι η εξοικείωση των πολιτών άνω των 65 ετών και των Ατόμων με Αναπηρία με τις σύγχρονες τεχνολογίες, την πρόσβαση στις υπηρεσίες του gov.gr και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Το ενδιαφέρον για συμμετοχή ήδη είναι έντονο, με περίπου 5.000 αιτήσεις, ενώ έως τον Ιούνιο αναμένεται να εκπαιδευτούν 3.600 ηλικιωμένοι και 2.800 Άτομα με Αναπηρία.