«Οι άστεγοι συμπολίτες μας χρειάζονται ένα οργανωμένο σχέδιο στήριξης, για να ανασυντάξουν τις δυνάμεις τους. Η αστεγία είναι μία συνθήκη που μπορεί να προκύψει από τη μία μέρα στην άλλη. Και ενώ η ζωή μπορεί να δοκιμάζεται από ξαφνικές ανατροπές, η στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης δεν αφήνει κανένα συνάνθρωπό μας στο περιθώριο. Οι βασικές ανάγκες, όπως η αξιοπρεπής στέγη και η ευκαιρία για εργασία, αποτελούν τον πυρήνα της κοινωνικής εθνικής στρατηγικής στο Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Αστεγίας 2023-2027», τόνισε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, στο μήνυμά της για την Παγκόσμια Ημέρα Αστέγων, 10 Οκτωβρίου.

Και συνέχισε: «Η πολυεπίπεδη και διευρυμένη πολιτική μας, αποδεικνύει ότι η Πολιτεία είναι παρούσα. Θεσπίζουμε ακόμα περισσότερα μέτρα για να συμπεριλάβουμε ακόμα περισσότερους ευάλωτους πολίτες. Είμαστε έμπρακτα δίπλα στους άστεγους για να δώσουμε δύναμη και ώθηση σε ανθρώπους που μοιάζουν να έχουν χάσει την πίστη τους στις καλύτερες ημέρες που αξίζουν. Όλες και όλοι δικαιούνται ένα σπίτι να στεγάσουν τη ζωή, την οικογένεια, τα σχέδια, το παρόν και το μέλλον τους».

Την Παγκόσμια Ημέρα Αστέγων, η Δόμνα Μιχαηλίδου, με οδηγό στην πόλη της Αθήνας έναν άστεγο - πωλητή της Σχεδίας, ακολούθησε μια «αόρατη» διαδρομή στον οδικό χάρτη της αστεγίας.

Αγίου Κωνσταντίνου Εθνικό Θέατρο, Σοφοκλέους, Βαρβάκειος Αγορά. Η υπουργός περιπλανήθηκε στο κέντρο της πρωτεύουσας και άκουσε από έναν άνθρωπο που είναι άστεγος να περιγράφει τι πραγματικά σημαίνει αστεγία.

Τελευταία στάση τους, τα γραφεία της Σχεδίας, του μοναδικού περιοδικού δρόμου που πωλείται από άστεγους και ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Η κ. Μιχαηλίδου συνομίλησε με τον ιδρυτή, Χρήστο Αλεφάντη για τα θέματα των αστέγων και άκουσε προτάσεις και προβληματισμούς. Η ίδια επεσήμανε ότι: «Η αστεγία είναι μία συνθήκη που καλούμαστε να ανατρέψουμε με την εξασφάλιση στέγης και εργασίας στους πιο ευάλωτους. Η υλοποίηση των προγραμμάτων μας είναι το σημείο επανεκκίνησης για την ενεργή κοινωνική και οικονομική ζωή των άστεγων συνανθρώπων μας».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις δράσεις του ΥΚΟΙΣΟ, όπως Κοινωνική Στέγαση για τις πλέον ευάλωτες ομάδες στον Δήμο Αθηναίων και στη Θεσσαλονίκη, καθώς και στη χρηματοδότηση δομών φιλοξενίας αστέγων που λειτουργούν πανελλαδικά και περιλαμβάνουν υπνωτήρια, ξενώνες και Ανοικτά Κέντρα Ημέρας Αστέγων.

Ιδιαίτερα, η υπουργός στάθηκε στο πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους, που υλοποιείται από το ΥΚΟΙΣΟ και τον ΟΠΕΚΑ, σε συνεργασία με 89 δήμους, 3 Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των εξαρτήσεων.

«Εξασφαλίσαμε αύξηση προϋπολογισμού στα 20 εκατ. ευρώ, δυνατότητα κατάρτισης και πλήρως επιδοτούμενης εργασίας για 12 μήνες, αλλά και επιδότηση των ωφελούμενων για να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Αυξήσαμε την επιδότηση ενοικίου, οικοσκευής, κοινοχρήστων και λογαριασμών ΔΕΚΟ, ενώ στις επιλέξιμες δαπάνες εντάσσονται επισκευές και ενεργειακά πιστοποιητικά καθώς και δαπάνες ψυχαγωγίας για τα ωφελούμενα νοικοκυριά. Εργαζόμαστε για να αναβαθμίσουμε, συνολικά, την ποιότητα ζωής των ευάλωτων συνανθρώπων μας».

Με την διπλή σημασία της ημέρας, καθώς η 10η Οκτωβρίου είναι και Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, η κ. Μιχαηλίδου σημείωσε ότι «απαραίτητο και αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της εξατομικευμένης ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των ωφελούμενων σε συνεργασία με κοινωνικούς λειτουργούς. Στο ίδιο πλαίσιο, εντάσσεται, κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ο θεσμός του Υποστηρικτή Ομοτίμων, δηλαδή η εκπαίδευση ανθρώπων που έχουν βιώσει την αστεγία προκειμένου να απασχοληθούν σε προγράμματα για την αντιμετώπισή της, μεταφέροντας τις εμπειρίες τους και την αλληλεγγύη τους στους άστεγους, ως άνθρωποι που έχουν υπάρξει στη θέση τους».