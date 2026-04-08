Δ. Μιχαηλίδου για ψηφιακή ενδυνάμωση: Ενισχύουμε την αυτονομία και την ανεξαρτησία των ηλικιωμένων συμπολιτών μας

Τρεις κόμβους ψηφιακής ενδυνάμωσης που λειτουργούν σε ΚΑΠΗ του Πειραιά επισκέφθηκε σήμερα η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, συνοδευόμενη από τον δήμαρχο Πειραιά, Γιάννη Μώραλη.

Σκοπός της επίσκεψης της Δόμνας Μιχαηλίδου ήταν να παραστεί στην έναρξη των μαθημάτων του προγράμματος «Όλοι Digital» και να διασφαλίσει την ομαλή εκκίνησή του. Κατά την παραμονή της στα ΚΑΠΗ, η υπουργός συνομίλησε με το προσωπικό και τους εκπαιδευτές για τις ανάγκες των τμημάτων, ενώ είχε την ευκαιρία να ακούσει τις πρώτες εντυπώσεις των ηλικιωμένων, οι οποίοι υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό τη νέα πρωτοβουλία.

Το πρόγραμμα «Όλοι Digital», το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιείται από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, στοχεύει στην ψηφιακή ενδυνάμωση ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία, ώστε να χρησιμοποιούν με ευκολία και ασφάλεια το διαδίκτυο για τις καθημερινές τους ανάγκες. Μέσα από το πρόγραμμα εξοικειώνονται με τη χρήση του gov.gr για την έκδοση εγγράφων και την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, μαθαίνουν πώς να πραγματοποιούν τις τραπεζικές τους συναλλαγές μέσω e-banking, καθώς και πώς να επικοινωνούν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε:

«Επισκεφθήκαμε σήμερα μαζί με τη δημοτική Αρχή, τρεις κόμβους ψηφιακής ενδυνάμωσης στον Πειραιά, έτσι ώστε να συζητήσουμε με τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας για το πώς πάνε τα μαθήματα στα οποία συμμετέχουν. Το πρόγραμμα αυτό έχει ήδη ξεκινήσει σε όλη την Ελλάδα για ηλικιωμένους -- και πλέον επεκτείνεται και για τα άτομα με αναπηρία -- έτσι ώστε οι συμπολίτες μας, ακόμη και κατά τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, να εξοικειωθούν με την ψηφιακή τεχνολογία και να έχουν περισσότερα εφόδια και επιλογές. Θέλουμε να μπορούν να μπαίνουν στο gov.gr, να επικοινωνούν με τα παιδιά και τα εγγόνια τους χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να ενισχύσουν την αυτονομία και την ανεξαρτησία τους στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Ασφαλώς, θα είναι μεγάλη μας χαρά να τους δούμε όλους στις ημέρες αποφοίτησης από το πρόγραμμα».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, δήλωσε: «Είναι πάντα χαρά μας να υποδεχόμαστε τη Δόμνα στον Πειραιά, μια καλή φίλη της πόλης που αποδεικνύει έμπρακτα το ενδιαφέρον της για τις ανάγκες των συμπολίτων μας. Η συνεργασία μας με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας είναι υποδειγματική και οι κόμβοι ψηφιακής ενδυνάμωσης στα ΚΑΠΗ μας είναι το καλύτερο παράδειγμα για το πώς η τοπική αυτοδιοίκηση και η Κεντρική Διοίκηση μπορούν να βελτιώσουν ουσιαστικά την καθημερινότητα των ανθρώπων που μας έχουν ανάγκη».