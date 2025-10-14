Δ. Μιχαηλίδου: Διασφαλίζουμε ότι 180 ηλικιωμένοι στο Γηροκομείο Αθηνών δεν θα μείνουν χωρίς φροντίδα 

«Παρέχουμε την δυνατότητα στο Γηροκομείο Αθηνών, με την ιστορική προσφορά που έχει, να μπορεί να ρυθμίζει τις οφειλές του προς τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας» ανέφερε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, υποστηρίζοντας την σχετική διάταξη της υπουργικής τροπολογίας που έχει κατατεθεί στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, που συζητείται στην Ολομέλεια.

Η υπουργός είπε ότι το Γηροκομείο της Αθήνας έχει ενταχθεί και εφαρμόζει από το 2023 πρόγραμμα εξυγίανσης. Μέχρι την αρχή του καλοκαιριού κατάφερνε να τηρεί τους όρους του Συμφώνου, αλλά παρουσιάστηκαν κάποιες δυσκολίες στις οφειλές του προς τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας. Η Συμφωνία εξυγίανσης δεν επιτρέπει την δυνατότητα ρύθμιση χρεών, με αποτέλεσμα η ΔΕΗ να απειλεί με την διακοπή της ηλεκτροδότησης.

Η διοίκηση του Γηροκομείου, είπε η υπουργός, «σωστά άσκησε ασφαλιστικά μέτρα για να μην διακοπεί το ρεύμα, αλλά το πρόβλημα δεν λύνεται αλλά μετατίθεται για τις 17 Φεβρουαρίου του 2026. Με την διάταξη αυτή της τροπολογίας όμως, παρέχεται η δυνατότητα στο Γηροκομείο να κάνει ρύθμιση χρεών». Επίσης, με το άρθρο αυτό της τροπολογίας, είπε η υπουργός, «επιλύεται και το θέμα των αδικαιολόγητων καθυστερήσεων που δημιουργούνταν σε επίπεδο δήμου από το Σύμφωνο Εξυγίανσης που υπάρχει».

Με την τροπολογία αυτή τόνισε η κ. Μιχαηλίδου, διασφαλίζεται ότι «180 ηλικιωμένοι συμπολίτες μας δεν θα μείνουν χωρίς φροντίδα, ενώ διασφαλίζονται και τα δεδουλευμένα των εργαζομένων».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος, είπε ότι η υπόθεση του Γηροκομείου Αθηνών είναι παλαιά και πολύ μπλεγμένη και ρώτησε εάν αυτή την διάταξη της τροπολογίας την γνωρίζει και το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων και υπάρχει σύμφωνη γνώμη;

Η υπουργός απάντησε ότι «η ιστορία της βιωσιμότητας του Γηροκομείου της Αθήνας, μαζί με όλες τις πολύ οδυνηρές ατασθαλίες στον συγκεκριμένο φορέα είναι κάτι που διαχρονικά έχει απασχολήσει» και πρόσθεσε ότι «ο Δήμος Αθηναίων αποτελεί ένα κομμάτι του προβλήματος, διότι εάν και έχει προσπαθήσει να τηρήσει τους όρους του Συμφώνου Εξυγίανσης, το κάνει με πάρα πολλές καθυστερήσεις».

Συνεπώς, είπε η κ. Μιχαηλίδου, «εμείς που θέλουμε και είμαστε υπεύθυνοι στο να διασφαλίσουμε την βιωσιμότητα του φορέα, είναι το να μπορέσει να έχει μια διαφανή διαχείριση, όπως προβλέπει το Σύμφωνο, αλλά και αυτή να γίνεται από φορείς που έχουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία, όπως είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οποία εκ των πραγμάτων είναι εκείνη που το κάνει για τα υπόλοιπα ιδρύματα».