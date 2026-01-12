Δ. Καιρίδης για Δένδια: Δεν έχει καμία δουλειά ο υπουργός να παρεμβαίνει σε κοινοβουλευτικό διάλογο

Ο Δημήτρης Καιρίδης επανήλθε στο περιστατικό, αναφορικά με το πρόσφατο συμβάν στη Βουλή, όταν ο Νίκος Δένδιας ζήτησε συγγνώμη από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου εκ μέρους της κυβέρνησης, προκαλώντας αντιδράσεις.

Η κίνηση αυτή ερμηνεύτηκε από πολλούς ως «δημόσιο άδειασμα», ενώ ακολούθησε έντονος διάλογος μεταξύ Δένδια και Καιρίδη στη Βουλή.

Σε σημερινή συνέντευξή του στο Mega, ο Δημήτρης Καιρίδης κλήθηκε να σχολιάσει τόσο το επεισόδιο όσο και την κατάσταση στις σχέσεις του με τον υπουργό Άμυνας. «Ποτέ δεν τα σπάσαμε. Εγώ διαφώνησα και το έχω εξηγήσει. Δεν έχει καμία δουλειά ο υπουργός, οποιοσδήποτε υπουργός να παρεμβαίνει σε κοινοβουλευτικό διάλογο», τόνισε αρχικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Όταν μιλούν οι αρχηγοί κοινοβουλευτικών ομάδων ή οι αναπληρωτές τους δεν έχει κανένα λόγο... Όποιος θέλει ας υποστηρίξει την Κωνσταντοπούλου, κακό του κεφαλιού του, αλλά δεν νομίζω ότι την υποστήριξε. Ο κ. Δένδιας είναι ένας άνθρωπος εγνωσμένης ευγένειας, αστική ευγένειας και καλοπροαίρετα έκανε μια παρέμβαση την οποία θεώρησα άστοχη».

Ο κ. Καιρίδης στη συνέχεια επιτέθηκε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Στο βαθμό που πάει τη συζήτηση αλλού και φεύγουμε από το μείζον και το μείζον είναι ότι έχουμε να κάνουμε με την επιτομή της κοινοβουλευτικής χυδαιότητας που είναι η κα Κωνσταντοπούλου. Πρέπει να μας προβληματίσει όλους γιατί στο κοινοβούλιο στέλνονται τέτοια άτομα και ανατινάζουν τον κοινοβουλευτισμό».

Σε ερώτηση για την επίμαχη έκφρασή του προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας είπε: «Δε είχαν κανένα σεξισμό. Για να εκτονωθεί μια βαρύτατη κατηγορία που απήγγειλε η κα Κωνσταντοπούλου ότι είμαστε απατεώνες».