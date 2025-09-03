Το challenge του Κυρ. Μητσοτάκη στο TikTok: Σε ένα λεπτό παρουσίασε τα έργα της κυβέρνησης τον Αύγουστο (vid)

Το κυβερνητικό έργο του μήνα παρουσίασε μέσα σε ένα λεπτό ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω ενός «challenge» στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός απαρίθμησε τα επιτεύγματα της κυβέρνησης κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα, τα οποία είναι τα εξής:

Παραδώσαμε τον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου.

Οι πολίτες αξιολόγησαν το ΕΣΥ.

Τα τέσσερα πρώτα μη κρατικά πανεπιστήμια πήραν άδεια λειτουργίας.

Σχεδόν 9.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί διορίστηκαν σε κενές οργανικέες θέσεις στα σχολεία μας.

Μηδενίστηκαν οι χρεώσεις για αναλήψεις από ΑΤΜ ελληνικών τραπεζών και μπήκε πλαφον στις χρεώσεις από μηχανήματα τρίτων παρόχων.

Άρχισε να λειτουργεί η νέα εφαρμογή «MyStreet».

Ανακοινώθηκε νέα επέκταση του φράχτη στον Έβρο κατά 5 χιλιόμετρα.

Κατατέθηκε και ψηφίζεται την άλλη εβδομάδα το πρόγραμμα της κυβέρνησης για κοινωνική αντιπαροχή και προσιτή στέγη, αξιοποιώντας περιουσία του Δημοσίου.

Ψηφίστηκε το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο επιταχύνει τις σχετικές διαδικασίες και οδηγεί μέχρι και σε απόλυση του αρνητές αξιολόγησης.

Μειώθηκαν σημαντικά οι παράνομες μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη χάρη στα έκτακτα μέτρα που λάβαμε.

Σημειώθηκε ρεκόρ απασχόλησης αλλά και ρεκόρ δηλωμένων υπερωριών στους κλάδους εκείνους όπου εφαρμόζεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας.

Καταλήγοντας, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «εδώ κάτι αλλάζει ή εδώ πολλά αλλάζουν! Και συνεχίζουμε».

Πατήστε πάνω στη φωτογραφία για να δείτε το βίντεο του πρωθυπουργού στο TikTok: