Ο Ανάλγητος

Γηράσκω αεί διδασκόμενος. Κι όταν νομίζω ότι έχω ήδη μάθει αρκετά, έρχεται ο Αλέξης με την Ιθάκη του και με προσγειώνει απότομα στο σωστό μου μέγεθος. Ποιος είμαι εγώ που αυτοπροσδιορίζομαι ως ανάλγητος όταν είναι μπροστά μου ο βασιλέας της Κόλασης αυτοπροσώπως. Πώς τους πετσόκοψε έτσι τους παλαιούς του συντρόφους! Για να μην ξεχνιόμαστε, οι σύντροφοι που τώρα νιώθουν σαν να τους έχει κατακρεουργήσει ένας serial killer σε χειρουργικό κρεβάτι, είχε ήδη χώσει δείγματα γραφής με την πατροκτονία του Αλαβάνου. Καλημέρα και ο καλός Θεός να μας φυλάει από κάτι τέτοια.

Εγώ, ένας ανάλγητος, ένας εκ φύσεως ασυγκίνητος άνθρωπος με κύριο χαρακτηριστικό την έλλειψη ενσυναίσθησης για τον συνάνθρωπό μου, ομολογώ ενώπιων του αξιοσέβαστου ακροατηρίου ότι βρήκα τον δάσκαλό μου. Ο αθεόφοβος Αλέξης Τσίπρας έστειλε τους πρώην συντρόφους του στα θεωρεία του Παλλάς. Πείτε μου ότι είδατε τον Χαρίτση και τον Φάμελλο στα ορεινά και δεν σας διαπέρασε ένα ρίγος από πάνω μέχρι κάτω της ύπαρξής σας. Μετά την πατροκτονία του Αλαβάνου μας προέκυψε και η σφαγή των νηπίων. Από Οιδίποδας Ηρώδης. Πλούσιο το ρεπερτόριο αυτού του χρυσού παιδιού της αριστεράς και της … Προόδου. Κανονικός Killer. Θα μου πείτε ότι το «νέο» είναι λίγο μπαγιάτικο, ότι πέρασαν μέρες από την παρουσίαση της Ιθάκης. Ήταν τέτοιο το σοκ του ανάλγητου που το μολύβι δεν ακολουθούσε τις σκέψεις. Σαν να λέμε ότι «έμεινα Παυλόπουλος». Ή στήλη άλατος. Στο μέλλον δεν θα λέμε ότι αυτός είναι killer. Θα λέμε «τους κούρεψε όπως ο Αλέξης τους συντρόφους του».

Σας το είχα πει! Ο Αλέξης δεν πρόκειται να δεχτεί εύκολα πίσω κάποιον από τους παλιούς του συντρόφους. Ούτε τον Παππά, ούτε τον Πολάκη. Εξαίρεση από την παλιά ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί μέχρι στιγμής μόνο η Όλγα Γεροβασίλη. Η Όλγα έχει ελευθέρας. Ο Αλέξης Τσίπρας το είπε και το εννοεί. Τους πετάει όλους έξω από το αερόστατο, πιστεύοντας ότι αφαιρώντας βάρος θα φτάσει πιο ψηλά. Εκείνο που ίσως δεν έχει ακόμη αντιληφθεί είναι ότι ο ίδιος είναι το μεγαλύτερο βάρος…

Για να είμαι ειλικρινής, εκτίμησα για τη στάση του τον Παύλο τον Πολάκη. Δεν δέχτηκε τον δημόσιο εξευτελισμό, όπως οι σύντροφοί του. Κι ας ξέρει ότι πολύ δύσκολα θα ξαναδεί την Βουλή, εκτός κι αν συμπορευτεί με την Ζωή. Δεν πήγε, λοιπόν, στο Παλλάς, δηλώνοντας ότι έχει υψοφοβία και αποφεύγει τα ύψη. «Δεν μου άρεσε η εικόνα με τον εξώστη» είπε για Φάμελλο και Χαρίτση και πρόσθεσε «στον κάθε ένα κάνουν αυτά που ο ίδιος επιτρέπει». «Δεν είναι έντιμο να πετάς στην πυρά κάποιον για να προφυλαχθείς εσύ», είπε για τα σχόλια Τσίπρα σε βάρος πρώην συνεργατών του.

Ο σύντροφος Χαρίτσης θα είχε αποφύγει το κάζο του εξώστη αν είχε ακούσει προσεκτικά όσους έζησαν στο αριστερό πετσί τους την αρχηγική βουκέντρα. Σακελλαρίδης, Σκουρλέτης και Τσακαλώτος τα είχαν γράψει μάλιστα, ώστε να υπάρχουν και γραπτά τεκμήρια, την άποψή τους για το τι θα κάνει ο Αλέξης: «Προφανώς, η παραίτηση του Α. Τσίπρα αυξάνει τη ρευστότητα όπως και τα σενάρια για τη δημιουργία νέου κόμματος. Οι πρόσφατες τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού, με συνεντεύξεις και ομιλίες, δείχνουν την απομάκρυνσή του από την Αριστερά ως πολιτικό χώρο αλλά και την απροθυμία να αναλάβει μέρος της ευθύνης που του αναλογεί για τη σημερινή κρίση του πολιτικού συστήματος, του προοδευτικού χώρου αλλά και της Αριστεράς…».

Για να το πούμε πολύ απλά: Ο Αλέξης τους ξεφτίλισε. Τους έστειλε τιμωρία, όπως ακριβώς έκανε και με τους ολιγάρχες στη διαδικασία του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών. Άσχετα αν στη συνέχεια τα φόρτωσε όλα στον Νίκο Παπά. Έδειξε ότι δεν έχει διδαχτεί το παραμικρό από το παρελθόν. Είναι ο ίδιος Αλέξης που ξέραμε, ο Αλέξης της Novartis. Προς μεγάλη ευχαρίστηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Μην μου πείτε για τους ολιγάρχες μας. Τρώνε τη μια ήττα πίσω από την άλλη. Δεν τους βγήκε κάποια από τις επιλογές τους και τώρα με το ναυάγιο του Αλέξη έχουν ξεμείνει και από επιλογές.

Στο βόρειο τομέα των Αθηνών κερδίζει έδαφος ο Παύλος Μαρινάκης. Δεν ξέρω τι θέση θα κερδίσει τελικά, αλλά δεν θα μου προξενούσε εντύπωση αν χτυπούσε και πρωτιά! Αυτό τουλάχιστον κατάλαβα από τα αποτελέσματα των εσωκομματικών εκλογών.

Στο ΠΑΣΟΚ παρακολουθώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις κινήσεις του εκ της Τριπόλεως ορμώμενου Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου. Ο οποίος άνοιξε και πάλι θέμα ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ. Σε συνέντευξή του στο iefimerida ο Αρκάς Οδυσσέας σημείωσε με νόημα: «Η εμφάνιση Τσίπρα έχει στοιχεία και της δικής μας αδυναμίας. Αν εμείς ήμασταν στο 22% δεν θα μπορούσε να επιστρέψει ο κ. Τσίπρας - το πολύ πολύ θα έγραφε το βιβλίο του». Μέγας σκακιστής ο Οδυσσέας, δεν παρενέβη τυχαία. Την προηγούμενη φορά είχε προκαλέσει τις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές. Αυτήν τη φορά, πάντως, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είναι διατεθειμένος να αφήσει την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Ακόμη κι αν μείνει μόνος του στην Χαριλάου Τρικούπη. Εγώ πάντως σπάω το κεφάλι μου να θυμηθώ ποιος προεδρεύων στη Βουλή είχε ξεχάσει ανοικτά τα μικρόφωνα και χαριτολογώντας αποκάλεσε τον Οδυσσέα… αρκαδική λέρα!

Σε εφαρμογή θέτει το Μαξίμου όπως μαθαίνω την επιχείρηση με την κωδική ονομασία «συσπείρωση της βάσης». Προς αυτήν την κατεύθυνση ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει συνεχείς συζητήσεις με βουλευτές της ΝΔ, ενώ τον ρόλο της γέφυρας με το Μαξίμου και των βουλευτών έχει αναλάβει ο Θανάσης Νέζης. Στο ίδιο πλαίσιο αναμένεται να επισπευστούν οι περιοδείες στην επαρχία, όπου η ΝΔ εμφανίζει ρωγμές σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Αυτήν την εβδομάδα συνεδριάζει επίσης η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ.

Με μέλη της εβραϊκής κοινότητας Θεσσαλονίκης συναντήθηκε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην πρώτη της επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη. Έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πρόοδο του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδας και το μέλλον της Πλατείας Ελευθερίας.

Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται η Νίκη Κεραμέως, όπου θα έχει συνάντηση όπως μου λένε με τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο. Η Νίκη πήγε στις ΗΠΑ μαζί με 35 μεγάλες ελληνικές εταιρείες, ανάμεσά τους και τράπεζες. Στόχος; Να επαναπατριστούν επιστήμονες που έφυγαν κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.. Η εκδήλωση ακολουθεί αντίστοιχων διοργανώσεων που έχουν πραγματοποιηθεί ήδη σε Άμστερνταμ, Ντίσελντορφ, Λονδίνο, Στουτγκάρδη, όπου συμμετείχαν πάνω από 120 αποστολές επιχειρήσεων και πάνω από 5.000 ενδιαφερόμενοι Έλληνες του εξωτερικού.

Ο Ανάλγητος