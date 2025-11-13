Βουλή: Στην Ολομέλεια οι ρυθμίσεις για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής, για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, του Οκτωβρίου, με τις «επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την αντιμετώπιση της ζωονόσου της ευλογιάς".

Με τις τιθέμενες διατάξεις, μεταξύ άλλων:

Θεσπίζεται υποχρέωση κάθε αρμόδιου φορέα του δημόσιου τομέα να τηρεί, όσον αφορά τα σχέδια έκτακτης ανάγκης για τη διαχείριση κρίσεων στον τομέα των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τις κατευθύνσεις και τα χρονοδιαγράμματα που καθορίζονται από το Υπουργείο, όπως επίσης να εφαρμόζει κατά προτεραιότητα τα μέτρα και να διενεργεί τους ελέγχους που ορίζονται στα σχέδια έκτακτης ανάγκης, διαθέτοντας προσωπικό και μέσα προς τον σκοπό αυτό.

Θεσπίζεται δυνατότητα των Περιφερειών να ζητούν τη διάθεση, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, μέχρι τριών (3) στρατιωτικών κτηνιάτρων ανά Περιφερειακή Ενότητα, στην αρμόδια οργανική μονάδα της Περιφέρειας επί κτηνιατρικών θεμάτων για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών, εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν.

Θεσπίζεται δικαίωμα αποζημίωσης παραγωγών που διατηρούν εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων, των οποίων το ζωικό κεφάλαιο πλήττεται από την επιζωοτία της ευλογιάς, όσον αφορά τα θανατωθέντα ζώα και την οικονομική επιβάρυνση που υφίστανται λόγω της έξαρσης της επιζωοτίας. Δικαίωμα αποζημίωσης δεν έχουν παραγωγοί που προέβησαν σε παράνομο εμβολιασμό των ζώων τους ή δεν τήρησαν τα προβλεπόμενα μέτρα βιοασφάλειας

Θεσπίζεται προθεσμία για τον καθορισμό ενός χώρου υγειονομικής ταφής εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την υποβολή σχετικού αιτήματος από αρμόδιο όργανο της Περιφέρειας προς δήμο. Παράλειψη του καθορισμού συνιστά σοβαρή παράβαση καθήκοντος του οικείου δημάρχου, εκτός εάν αποδειχθεί ότι υφίσταται αντικειμενική αδυναμία εξεύρεσης χώρου για αυτόν τον σκοπό.

Θεσπίζεται υποχρέωση των φορέων λειτουργίας ΧΥΤΑ και ΧΥΤΥ να παραλαμβάνουν νεκρά ζώα ή ζωικά υποπροϊόντα και να τα διαχειρίζονται σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες που εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ειδικά για την περίπτωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, η υγειονομική ταφή των ζώων ορίζεται να πραγματοποιείται εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών από τη διάγνωση της προσβολής τους.

Επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση για αναγκαίες προμήθειες και υπηρεσίες, με ανάρτηση πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ.

Η εισηγήτρια της ΝΔ Κατερίνα Παπακώστα Παλιούρα είπε ότι η επιζωοτία της ευλογιάς των αιγοπροβάτων είναι μια τεράστια απειλή και με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του Οκτωβρίου εισάγονται εργαλεία για την αντιμετώπιση της κρίσης. Η κυβέρνηση επιχειρεί ένα κρίσιμο βήμα ευθύνης απέναντι στον πυρήνα της εθνικής παραγωγής, απέναντι στους ανθρώπους του μόχθου που με κόπο και αντοχή κρατούν ζωντανή την ελληνική επαρχία, είπε η βουλευτής της ΝΔ και σημείωσε με την ΠΝΠ, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε σε επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την αντιμετώπιση της ζωονόσου της ευλογιάς, με ρυθμίσεις για τη στήριξη των παραγωγών, την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και την αποκατάσταση της ισορροπίας στην αγροτική οικονομία.

«Η σημερινή κύρωση λοιπόν δεν αποτελεί τυπική διαδικασία αλλά έμπρακτη επιβεβαίωση ότι η Βουλή των Ελλήνων στέκεται στο πλευρό των ανθρώπων της παραγωγής, των κτηνοτρόφων, των γεωργών, των συνεταιρισμών, όλων αυτών που παλεύουν καθημερινά, που μοχθούν να κρατήσουν ζωντανή την ελληνική γη», είπε η κυρία Παπακώστα Παλιούρα και τόνισε ότι η ΠΝΠ είναι η θεσμική συνέχεια μιας πολιτικής που δεν περιορίζεται στα λόγια αλλά εκφράζεται με παρεμβάσεις και έργα.