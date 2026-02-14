Βουλή: Προς κύρωση οι συμφωνίες με την Τουρκία για την επαγγελματική εκπαίδευση και τη Βραζιλία για την άμυνα

Κατατέθηκαν προς κύρωση στη Βουλή η συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για τη συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και η συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας για τη συνεργασία σε θέματα σχετικά με την άμυνα.

Οι δύο συμφωνίες θα τεθούν προς επεξεργασία στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές την ερχόμενη Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026 και αναμένεται να ψηφιστούν, από την Ολομέλεια της Βουλής, την επόμενη ημέρα, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026.