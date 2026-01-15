Βουλή-Ολομέλεια: Στις 21/01 η η πρόταση του πρωθυπουργού για σύσταση διακομματικής για τα αγροτικά

Την ερχόμενη Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου εισάγεται προς συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη σύσταση Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, η οποία θα έχει ως αντικείμενο «τη μελέτη των προβλημάτων και την επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, στη βάση των σύγχρονων προκλήσεων και των διεθνών εξελίξεων».

Η πρόταση θα συζητηθεί με τη διαδικασία της γενικευμένης επερώτησης (σ.σ. θα μπορούν να εγγραφούν να μιλήσουν όσοι επιθυμούν) και θα ολοκληρωθεί σε μία συνεδρίαση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου είχε προτείνει την σύσταση διακομματικής επιτροπής.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στην εναρκτήρια ομιλία του ο πρωθυπουργός «η πρόθεσή μας είναι να συστήσουμε μια διακομματική επιτροπή στη Βουλή, η οποία θα εξετάσει τα πιο μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα ζητήματα, τις προκλήσεις του πρωτογενούς τομέα και ελπίζω να καταλήξουμε σε ένα πόρισμα το οποίο να μπορεί να είναι δεσμευτικό για όλα τα κόμματα».