Βουλή - Ολομέλεια: Εισάγεται προς ψήφιση το νομοσχέδιο για το νέο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων

Με την συζήτηση και ψήφιση από την Ολομέλεια του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εσωτερικών για την «Αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, σύσταση Ελληνικού Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων και λοιπές διατάξεις» επανεκκινεί σήμερα το νομοθετικό έργο μετά τις θερινές διακοπές των εργασιών της Βουλής.

Το νομοσχέδιο εισάγεται στην Ολομέλεια μετά την κατά πλειοψηφία ψήφισή του επί της Αρχής, των άρθρων και το σύνολό του από την Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.

Ειδικότερα, στην Επιτροπή «υπέρ» του σχεδίου νόμου τάχθηκε η ΝΔ. Κατά το νομοσχεδίου ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας, ενώ ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ και Ελληνική Λύση επιφυλάχθηκαν για την τελική τοποθέτησή τους κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου στην Ολομέλεια. Η Επιτροπή έκανε δεκτές νομοτεχνικές βελτιώσεις που πρότεινε ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, ενώ έχει επιφυλαχθεί κατά την σημερινή συνεδρίαση να καταθέσει νομοθετικές βελτιώσεις μετά την κοινοβουλευτική επεξεργασία του σχεδίου νόμου.

Τροπολογία

Στο νομοσχέδιο, μέχρι τουλάχιστον την έναρξη της συνεδρίασης στην Ολομέλεια, έχει κατατεθεί παράλληλα για συζήτηση και ψήφιση και μια υπουργική τροπολογία.

Με τις διατάξεις της τροπολογίας: Επεκτείνεται η δυνατότητας αίτησης απόσπασης για λόγους συνυπηρέτησης σε τρίτεκνους ή πολύτεκνους δημοσίους υπαλλήλους στην ίδια περιοχή όπου εργάζεται εκτός του δημόσιου τομέα ο σύζυγος ή συμβιών, εφόσον δεν έχουν προσληφθεί λόγω τριτεκνίας ή πολυτεκνίας. Από τις διατάξεις της ρύθμισης εξαιρούνται οι περιοχές εργασίας ή δραστηριοποίησης του συζύγου ή του συμβιούντος, στους δήμους που υπάγονται στην Περιφέρεια της Αττικής, με εξαίρεση την περιφερειακή ενότητα Νήσων και στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Με άλλο άρθρο της τροπολογίας παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης υπαλλήλων ΙΔΟΧ σε δήμους και κοινότητες κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, για την αναπλήρωση εργαζομένων για τον χρόνο απουσίας τους από την υπηρεσία λόγω άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου ή παροχής άδειας άνευ αποδοχών για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους ανεξαρτήτως μοναδικότητας.

Με δύο άλλες διατάξεις της τροπολογίας, παρέχεται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης έως το τέλος του έτους, η προσωρινή άσκηση των καθηκόντων του προέδρου του ΔΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον γενικό διευθυντή Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, παράλληλα με τα καθήκοντα της θέσης του. Επίσης, έως τις 31/12/2025 θεσπίζεται η προσωρινή απαγόρευση μετάταξης, απόσπασης και κάθε άλλης μετακίνησης υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από την απαγόρευση εξαιρούνται οι δυνατότητες απόσπασης στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία και τα όργανα της ΕΕ.

Τέλος με δύο διατάξεις της τροπολογίας θεσπίζονται η δυνατότητα παράτασης ενός έτους της διάρκειας δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» με απόφαση του ΔΣ του, καθώς και μια ρύθμιση που αφορά την νομιμότητα της Προσωρινής Συμφωνίας 2025 για την Υπηρεσία Συγκέντρωσης Αποθήκευσης και Παροχής Ρυθμιζόμενων Ποσοτήτων Νερού, μέσω του υδροσυστήματος του Άρδα μεταξύ της οικείας Περιφέρειας και της εταιρείας «NATSIONALNA ELEKTRICHESKA KOMPANIA EAD».