Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την αγορά της 4ης φρεγάτας Belharra

Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, το νομοσχέδιο που αφορά την αγορά της τέταρτης φρεγάτας Belharra από τις ένοπλες δυνάμεις.

Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, θα υπογραφεί η σύμβαση και θα ξεκινά να «τρέχει» η κατασκευή της, στην οποία θα έχουν συμμετοχή κατά 25% τα ελληνικά ναυπηγεία.

Ο υπ. Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μετά τη θετική εισήγηση από το ΚΥΣΕΑ το μεσημέρι της Τετάρτης, σε δηλώσεις του εξήγησε τα πλεονεκτήματα της αγοράς της 4ης φρεγάτας Belharra, εξηγώντας πως σήμερα θα την κατέθετε στη Βουλή για να τεθεί προς ψήφιση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας, κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων σήμερα, Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025, το Σχέδιο Νόμου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο «Έγκριση σχεδίων συμβάσεων στον τομέα της άμυνας για την τροποποίηση των υπό στοιχεία 016B/21 και 017Β/21 συμβάσεων για την προμήθεια φρεγατών τύπου «FDI HN» και την εν συνεχεία υποστήριξή τους».

Όπως αναφέρεται στην ανάλυση συνεπειών ρύθμισης, με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, εγκρίνονται:

α) το σχέδιο Σύμβασης της υπ’ αρ. 1 τροποποίησης της υπό στοιχεία 016B/21 Σύμβασης που εγκρίθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4891/2022 (Α΄ 27), για την προμήθεια τριών (3) φρεγατών τύπου «FDI HN» με δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (option) μιας (1) επιπλέον φρεγάτας μετά του συναφούς εξοπλισμού τους και την παροχή υπηρεσιών για την αρχική υποστήριξή τους, μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) και της κατασκευάστριας εταιρείας «NAVAL GROUP» και

β) το σχέδιο Σύμβασης της υπ’ αρ. 1 Τροποποίησης της υπό στοιχεία 017B/21 Σύμβασης που εγκρίθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4891/2022 για την εν συνεχεία υποστήριξη αυτών μετά συναφών ειδών και υπηρεσιών, μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της κατασκευάστριας εταιρείας «NAVAL GROUP».

Στην ανάλυση συνεπειών ρύθμισης αναφέρεται επίσης ότι η ανάγκη ένταξης στον υφιστάμενο στόλο του Πολεμικού Ναυτικού, μέχρι το 2028, σύγχρονων πλοίων, τα οποία θα ενισχύσουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες του εν λόγω κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, οδήγησε στην επιλογή του συγκεκριμένου τύπου πλοίου, καθόσον, αφενός είναι ο μόνος που ανταποκρίνεται πλήρως στις επιχειρησιακές απαιτήσεις και είναι διαθέσιμος προς πρόσκτηση με τα όπλα του εντός του αναφερόμενου χρονικού διαστήματος, αφετέρου στην από 28 Σεπτεμβρίου 2021 υπογραφείσα Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη συνεργασία στην Άμυνα και στην Ασφάλεια μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, καταγράφηκε ειδική πρόβλεψη για την εμβάθυνση της συνεργασίας στους τομείς των εξοπλισμών και των βιομηχανιών άμυνας και ασφάλειας.

Ως απόρροια της ανωτέρω συμφωνίας, υπογράφηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας [Memorandum of Understanding (MoU)] μεταξύ του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και των γαλλικών κατασκευαστριών εταιρειών «NAVAL GROUP» και «MBDA FRANCE» για την προμήθεια από το Πολεμικό Ναυτικό, τριών (3) νέων γαλλικών πλήρως εξοπλισμένων φρεγατών τύπου «FDI HN» με δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (option) μίας (1) επιπλέον πλήρως εξοπλισμένης φρεγάτας, συμπεριλαμβανομένης της εν συνεχεία υποστήριξης των πλοίων και των όπλων τους.