Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, Ταμείο Εκσυγχρονισμού και άλλες διατάξεις».

Η επεξεργασία του νομοσχεδίου από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή θα αρχίσει την ερχόμενη Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2026, ενώ αναμένεται να εισαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής προς συζήτηση και ψήφιση, την επόμενη εβδομάδα.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η υλοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για βιώσιμη ανάπτυξη, κλιματική ουδετερότητα, μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και καθιέρωση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με εργαλεία χρηματοδοτικής ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι η σύσταση και λειτουργία οργανωτικής δομής για την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και του Ταμείου Εκσυγχρονισμού, που περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την οργάνωση του συστήματος διοίκησης και διαχείρισης του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και τον συντονισμό της λειτουργίας του Ταμείου Εκσυγχρονισμού.

Στο νομοσχέδιο έχουν, επίσης, ενταχθεί ρυθμίσεις του υπουργείου Υγείας, που προβλέπουν - μεταξύ άλλων - την αύξηση κατά 30 εκ ευρώ, για το 2025, του επιτρεπόμενου ορίου φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου», πέραν του οποίου ενεργοποιείται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής της δαπάνης (clawback) (άρθρο 41), και την παράταση έως τις 30/6/2026 των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού με σχετική δαπάνη ύψους 20,1 εκατ. ευρώ περίπου, η οποία αναλύεται ως εξής: