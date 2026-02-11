Bloomberg: Συμφιλιωτικοί τόνοι Μητσοτάκη - Ερντογάν μετά τις συνομιλίες στην Άγκυρα

Οι ηγέτες της Ελλάδας και της Τουρκίας υιοθέτησαν συμφιλιωτικό τόνο μετά από μια ημέρα συνομιλιών στην Άγκυρα, σε ένδειξη ότι η πρόσφατη αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ των δύο ιστορικών αντιπάλων ενδέχεται να συνεχιστεί, αναφέρει το Bloomberg.

«Τα ζητήματα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας δεν είναι άλυτα», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνάντησή του με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την Τετάρτη, προσθέτοντας ότι είναι εφικτή η πρόοδος στις διαφωνίες που αφορούν το Αιγαίο Πέλαγος.

Οι εντάσεις μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών έχουν υποχωρήσει τα τελευταία χρόνια, μετά το επικίνδυνο επεισόδιο του 2020, όταν τα δύο κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ έφτασαν κοντά στο χείλος στρατιωτικής αντιπαράθεσης.

Μία από τις βασικές διαφορές Ελλάδας και Τουρκίας αφορά την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο. Η Αθήνα υποστηρίζει ότι το ζήτημα πρέπει να αντιμετωπιστεί βάσει του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και έχει δηλώσει ότι είναι ανοικτή στην παραπομπή του σε διεθνή δικαιοδοτικά όργανα. Η Άγκυρα, η οποία δεν έχει υπογράψει τη σχετική σύμβαση, αμφισβητεί την εφαρμογή της στην περίπτωση αυτή.

«Η μοίρα μάς όρισε να ζούμε στην ίδια γειτονιά. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία, μπορούμε όμως να τη μετατρέψουμε σε σύμμαχο», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση.

Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών από το 2024, όταν είχαν συναντηθεί στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Στις μακροχρόνιες εστίες έντασης περιλαμβάνεται και το Κυπριακό. Η Κύπρος ουσιαστικά διχοτομήθηκε το 1963, όταν ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ των δύο κύριων κοινοτήτων, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, ενώ η διαίρεση παγιώθηκε το 1974, μετά την τουρκική στρατιωτική εισβολή, με την οποία καταλήφθηκε το βόρειο τμήμα του νησιού.

Η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία στηρίζουν τη θέση του ΟΗΕ για επανένωση του νησιού στη βάση μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, ενώ η Τουρκία τάσσεται υπέρ λύσης δύο κρατών.

Παράλληλα με τη συνάντηση των ηγετών στην Άγκυρα, πραγματοποιήθηκαν επαφές μεταξύ υπουργών των δύο χωρών στο πλαίσιο του Συμβουλίου Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου. Το Συμβούλιο, που συνεδρίασε τελευταία φορά στην Αθήνα το 2023, περιλαμβάνει σειρά υπουργικών συναντήσεων, στο πλαίσιο των οποίων έχουν υπογραφεί συμφωνίες με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας σε διάφορους τομείς.