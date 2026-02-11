Κυρ. Μητσοτάκης: Καιρός να αρθεί κάθε απειλή - Ερντογάν: «Πολύτιμος φίλος», 7 συμφωνίες υπεγράφησαν

«Ακόμη και όταν διαφωνούμε, είναι σημαντικό να μην οδηγούμαστε σε κρίσεις και εντάσεις», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην Άγκυρα, επισημαίνοντας ότι ήρθε η ώρα να αρθεί κάθε απειλή. Από την πλευρά του, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε πως «εμείς υποστηρίζουμε ότι τα ζητήματα στο Αιγαίο δεν είναι άλυτα» και χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό «πολύτιμο φίλο».

Στην αρχή της ομιλίας του ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «ακόμα και όταν διαφωνούμε είναι σημαντικό να μην οδηγούμαστε σε κρίσεις και σε εντάσεις» και συνέχισε λέγοντας ότι «είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε ένα συνολικό απολογισμό των σχέσεων μας τα τελευταία δύο χρόνια. Πολιτικός διάλογος, πολιτική ατζέντα και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης είναι οι τρεις πυλώνες των συζητήσεων».

Συμφωνήσαμε σε μια σειρά από νέες πρωτοβουλίες. Επιτυχία η βίζα στους Τούρκους για επίσκεψη στα ελληνικά νησιά. Έχουμε μία καλή συνεργασία στο μεταναστευτικό με τις ροές στο ανατολικό Αιγαίο να έχουμε μειωθεί στο 60%. Η καταπολέμηση των δικτύων διακινητών να είναι σταθερός στόχος των δύο κρατών μας. Στόχος να φτάσουμε τα 10 δισ. στο διμερές μας εμπόριο.

Υπάρχουν και σημαντικές διαφωνίες. Η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών αποτελεί τη μόνη διαφορά που θα μπορούσε να οδηγηθεί στο Δικαστήριο, με βάση το Δίκαιο της Θάλασσας. Καθαρή η θέση μας για μειονότητες με βάση τη Συνθήκη της Λωζάνης.

Προσβλέπουμε στο τέλος του πολέμου στην Ουκρανία. Η Ελλάδα στηρίζει την λύση των δύο κρατών. Δεν στηρίζουμε την προσάρτηση της Δυτικής Οχθης από το Ισραήλ.

Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες. Η ελληνική θέση παραμένει σταθερή ότι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ στο Αιγαίο και στην Αν. Μεσόγειο είναι η μόνη διαφορά που θα μπορούσε να οδηγηθεί ενώπιον ενός διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου με βάση το διεθνές δίκαιο και ειδικότερα το δίκαιο της θάλασσας και εύχομαι ειλικρινά και Θα συμμεριστώ την αισιοδοξία σας ότι οι συνθήκες θα επιτρέψουν μια εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση

Καιρός να αρθεί πια κάθε απειλή, τυπική και ουσιαστική, στις μεταξύ μας σχέσεις -αν όχι τώρα πότε; Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μπορούμε όμως να την κάνουμε σύμμαχο.

Καθαρή η θέση μας για μειονότητες με βάση τη Συνθήκη της Λωζάννης. Ας εργαστούμε πώς οι μειονότητες μπορούν να γίνουν γέφυρες φιλίας μεταξύ των λαων μας.

Κλείνω, αγαπητέ Ταγίπ, με τη σκέψη ότι η μοίρα μάς όρισε να ζούμε στην ίδια γειτονιά. Να χτίσουμε ένα αύριο ειρήνης, ευημερίας και προόδου των χωρών μας, στον δρόμο που άνοιξαν Ελευθέριος Βενιζέλος και Κεμάλ Ατατούρκ.

Από την πλευρά του ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε

«Καλωσορίζω τον πρωθυπουργό της Ελλάδος. Την τελευταία φορά είχα αποφασίσει ότι θα συνεχίσουμε τον διάλογό μας. Βλέπουμε ότι οι συμφωνίες μας παρέχουν το καλύτερο κοινό έδαφος για την ενίσχυση των αμοιβαίων επαφών, οι οποίες ελπίζω να συνεχιστούν. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να ενισχυθεί το εμπόριο. Συζητήσαμε τις θέσεις μας για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Εμείς υποστηρίζουμε ότι τα ζητήματα δεν είναι άλυτα στη βάση του διεθνούς δικαίου.

Μοιράστηκα με τον κ. Μητσοτάκη απόψεις για ελευθερίες στους μουσουλμάνους στη Δυτική Θράκη. Εξετάσαμε την κατάπαυση πυρός στη Γάζα και το ειρηνευτικό σχέδιο. Απορρίπτουμε τις αποφάσεις του Ισραήλ για να επεκταθεί στη Δυτική Όχθη. Απορρίπτουμε τις αποφάσεις του Ισραήλ να επεκτείνει την δραστηριότητά του στην Δυτική Όχθη», τόνισε ο Ταγίπ Ερντογάν» κατά τις κοινές δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από την Άγκυρα.

Πριν τις κοινές δηλώσεις, υπογράφτηκαν στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας (ΑΣΣ) Ελλάδας - Τουρκίας ετπά κείμενα

1. Κοινή Δήλωση ανάμεσα στην Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τουρκίας

2. Μνημόνιο Κατανόησης για τη συνεργασία στον τομέα του Πολιτισμού

3. Κοινή Δήλωση για τη Συνεργασία των υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας στο πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου

4. Κοινή Δήλωση για τη συνεργασία ανάμεσα στο ‘’Enterprise Greece’’ και το ‘’Invest in Turkiye’’

5. Κοινή Δήλωση για την έναρξη του προγράμματος διμερούς συνεργασίας στην έρευνα και την τεχνολογία

6. Κοινή Δήλωση για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της ετοιμότητας έναντι σεισμών

7. Koινή Δήλωση για τη δρομολόγηση ακτοπλοϊκής σύνδεσης ανάμεσα στα λιμάνια της Θεσσαλονίκης και της Σμύρνης

Νωρίτερα οι δύο ηγέτες είχαν κατ΄ ιδίαν συνάντηση, η οποία διήρκησε συνολικά για 1 ώρα και 45 λεπτά και εν συνεχεία ξεκίνησε η συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας.

Η κοινή δήλωση Ελλάδας - Τουρκίας

Ελλάδα και Τουρκία εξέδωσαν την ακόλουθη κοινή ανακοίνωση (ανεπίσημη μετάφραση): Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Α.Ε. κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας, Α.Ε. κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, συναντήθηκαν στην Άγκυρα στις 11 Φεβρουαρίου 2026 στο πλαίσιο της 6ης συνεδρίασης του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Οι δύο Ηγέτες συμπροήδρευσαν της συνεδρίασης της έκτης συνάντησης του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, με τη συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών ως συντονιστών και των Υπουργών αρμόδιων για Θησαυροφυλάκιο και Οικονομικά/Οικονομία και Οικονομικά· Εσωτερικών/Μετανάστευσης και Ασύλου, Προστασίας του Πολίτη, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας· Πολιτισμού και Τουρισμού/Πολιτισμού· Εθνικής Παιδείας/Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού· Βιομηχανίας και Τεχνολογίας/Ανάπτυξης, Υποδομών και Μεταφορών· και Εμπορίου.

Οι δύο Ηγέτες σημείωσαν τα ακόλουθα:

– Η Τουρκία και η Ελλάδα τόνισαν εκ νέου ότι είναι αποφασισμένες να καλλιεργήσουν φιλικές σχέσεις και καλή γειτονία, αμοιβαίο σεβασμό, ειρηνική συνύπαρξη και κατανόηση, σύμφωνα με τη «Διακήρυξη των Αθηνών για τις Φιλικές Σχέσεις και την Καλή Γειτονία», η οποία υπογράφηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2023 στην Αθήνα, κατά την 5η συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας. Οι δύο χώρες δεσμεύονται να προωθήσουν περαιτέρω τις διμερείς σχέσεις και να διευρύνουν τους τομείς συνεργασίας.

– Η Τουρκία και η Ελλάδα επανεπιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για τη βελτίωση των αποτελεσματικών διαύλων και μηχανισμών επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα, καθώς και για την εξάλειψη αδικαιολόγητων πηγών έντασης, προκειμένου να αποφεύγεται ενδεχόμενη κλιμάκωση και οι κίνδυνοι για την επιτυχή διαχείριση των διμερών τους σχέσεων.

– Και οι δύο πλευρές επανέλαβαν ότι η διευρυμένη διμερής συνεργασία, με πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, θα ενισχύσει περαιτέρω την περιφερειακή ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία και θα τονώσει την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

– Υπό το πρίσμα της αύξησης του διμερούς εμπορικού τους όγκου και της οικονομικής συνεργασίας, οι δύο χώρες συμφώνησαν να ενισχύσουν περαιτέρω τους εμπορικούς τους δεσμούς και να επιτύχουν τον στόχο των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ σε διμερή εμπορικό όγκο έως το τέλος της δεκαετίας. Προς τον σκοπό αυτό δεσμεύθηκαν να εντείνουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των αντίστοιχων επιχειρηματικών τους κοινοτήτων, με ιδιαίτερη έμφαση στις δραστηριότητες του Ελληνοτουρκικού Κοινού Επιχειρηματικού Συμβουλίου, καθώς και άλλων συναφών επιχειρηματικών ενώσεων και των οργανισμών προώθησης επενδύσεων των δύο χωρών.

– Η Τουρκία και η Ελλάδα χαιρέτισαν τη συνέχιση του προσωρινού καθεστώτος θεωρήσεων Σένγκεν βραχείας διαμονής, με στόχο τη διευκόλυνση των τουριστικών επισκέψεων Τούρκων υπηκόων σε δώδεκα ελληνικά νησιά του Αιγαίου.

– Η Τουρκία και η Ελλάδα επιβεβαίωσαν ότι, πέραν της υφιστάμενης διμερούς συνεργασίας για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, ο τριμερής μηχανισμός συνεργασίας, ο οποίος περιλαμβάνει και τη Βουλγαρία, έχει αποδώσει θετικά αποτελέσματα. Οι δύο χώρες υπογράμμισαν τη σημασία της συνέχισης και περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα.

– Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη σημασία και την αναγκαιότητα ανάπτυξης της διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος.

– Αμφότερες οι χώρες εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους να αξιολογήσουν τις υφιστάμενες δυνατότητες συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας —ιδίως στη διασύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας— με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας.

– Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους για τον εκσυγχρονισμό κρίσιμων διασυνοριακών οδικών και σιδηροδρομικών διαδρόμων. Τα έργα αυτά ενισχύουν ουσιαστικά την ασφάλεια, την αξιοπιστία και τη χωρητικότητα τόσο των επιβατικών όσο και των εμπορευματικών μεταφορών, δημιουργώντας ταυτόχρονα τις τεχνικές και επιχειρησιακές προϋποθέσεις για ισχυρότερη διασυνδεσιμότητα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, καθώς και με την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, και για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των περιφερειακών εφοδιαστικών αλυσίδων. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο πλευρές εξέτασαν την πρόοδο του έργου κατασκευής δεύτερης διασυνοριακής γέφυρας στους Κήπους–Ύψαλα, κατόπιν της Συμφωνίας του 2006. Η συνολική και αποτελεσματική διασύνδεση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών με το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο μεταφορών της Τουρκίας αναγνωρίζεται ως κρίσιμη για τη διασφάλιση ομαλής ροής της κυκλοφορίας, διαλειτουργικότητας των συστημάτων και περαιτέρω ενίσχυσης της διασυνοριακής συνεργασίας.

– Η Τουρκία και η Ελλάδα επανέλαβαν τη διαρκώς αυξανόμενη σημασία των αναδυόμενων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης και της ψηφιοποίησης, στον οικονομικό και στρατηγικό τομέα. Και οι δύο πλευρές επανεπιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για ενίσχυση της συνεργασίας στην επιστήμη, την τεχνολογία, την έρευνα και την καινοτομία, μέσω της υλοποίησης διμερούς προγράμματος συνεργασίας στην επιστήμη και την τεχνολογία.

– Η Τουρκία και η Ελλάδα συμφώνησαν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων στη λεκάνη απορροής του ποταμού Meriç/Έβρου, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο χώρες αποφάσισαν να επανενεργοποιήσουν την ad hoc Κοινή Επιτροπή που συστάθηκε βάσει της Κοινής Δήλωσης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Δασών της Δημοκρατίας της Τουρκίας, η οποία υπογράφηκε στην Αθήνα στις 14 Μαΐου 2010, με στόχο τη διασφάλιση της προστασίας και της βιώσιμης χρήσης του ποταμού Meriç/Έβρου. Οι δύο πλευρές εξέφρασαν επίσης την κοινή τους δέσμευση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των πλημμυρών στη λεκάνη απορροής του ποταμού Meriç/Έβρου, σε συνεργασία και με το άλλο παρόχθιο κράτος.

– Η Τουρκία και η Ελλάδα επανέλαβαν τη δέσμευσή τους να εργαστούν εποικοδομητικά στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ ως δύο Σύμμαχοι, μεταξύ άλλων ενόψει της Συνόδου Κορυφής της Άγκυρας που θα πραγματοποιηθεί στις 7-8 Ιουλίου 2026 στην Τουρκία.

– Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις σχέσεις Τουρκίας–ΕΕ.

– Οι δύο χώρες συμφώνησαν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους σε διεθνείς οργανισμούς και, στον βαθμό του δυνατού, να υποστηρίζουν αμοιβαία τις υποψηφιότητές τους σε διεθνείς πλατφόρμες.

– Οι δύο Ηγέτες είχαν επίσης εκτενή ανταλλαγή απόψεων για διμερή ζητήματα, καθώς και για περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις. Συμφώνησαν να διατηρήσουν τη δυναμική στον Πολιτικό τους Διάλογο, στη Θετική Ατζέντα/Κοινό Σχέδιο Δράσης και στις συζητήσεις για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

Δείτε τις δηλώσεις των δύο ηγετών

Οι συμφωνίες εντάσσονται στη λεγόμενη «θετική ατζέντα» των δύο χωρών.

«Γεια σας κ. πρόεδρε», είπε ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στον Τούρκο πρόεδρο κατά τη συνάντησή τους. «Όλα καλά, πολύ καλά», φέρεται να είπαν οι δύο ηγέτες κατά την πρώτη τους επαφή.

Ο πρωθυπουργός έφτασε στις 14:30 στην τουρκική πρωτεύουσα, πλαισιωμένος από δέκα υπουργούς της κυβέρνησης. Στο αεροδρόμιο της Άγκυρας, τον υποδέχθηκαν ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, ο αναπληρωτής κυβερνήτης της Άγκυρας, ο αναπληρωτής δήμαρχος, καθώς και ο πρέσβης της Τουρκίας στην Ελλάδα.

Εκ των βασικών στόχων να διατυπωθεί η κοινή πεποίθηση για συζήτηση διμερών θεμάτων και να γίνει ένας απολογισμός του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου και της λειτουργικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Το πρόγραμμα των συναντήσεων

Στις 17:00 έχουν προγραμματιστεί κοινές δηλώσεις, ενώ δεν θα γίνουν ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους. Θα ακολουθήσει δείπνο προς τιμήν της ελληνικής αντιπροσωπείας, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου Α’.

Οι στόχοι της συνάντησης

Πρώτιστος στόχος τόσο της συνάντησης κορυφής όσο και του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας είναι να δοθεί το μήνυμα ότι Ελλάδα και Τουρκία, παρά τις δομικές διαφορές τους, κάθονται στο ίδιο τραπέζι και συζητούν.

Δεδομένο είναι ότι η συνάντηση διεξάγεται υπό την πλέον ρευστή γεωπολιτική συνθήκη των τελευταίων δεκαετιών, ενώ τόσο η Αθήνα όσο και η Άγκυρα έχουν διαμηνύσει ότι για τη διευθέτηση των διμερών ζητημάτων τους δεν απαιτείται οποιουδήποτε είδους επιδιαιτησία.

Όπως επισήμανε στην ΕΡΤ ο Νίκος Μελέτης, «η σύνθεση των δύο ομάδων που ακολουθούν, των υπουργικών ομάδων που ακολουθούν, θα καθίσουν στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, δείχνει και την πρόθεση των δύο πλευρών να αναδείξουν μία θετική ατζέντα. Είναι η οικονομία, το εμπόριο, ο τουρισμός, η πολιτική προστασία και η δημόσια ασφάλεια, τα οποία είναι θέματα που αφορούν τις δύο χώρες και μπορεί να υπάρξει υψηλό επίπεδο συνεργασίας».

Ερντογάν λίγο πριν τη συνάντηση με τον Κυρ. Μητσοτάκη: Θέλουμε ειρήνη και ασφάλεια για εμάς και τους γείτονές μας

Μήνυμα για «ειρήνη και ασφάλεια για εμάς και τους γείτονες μας» έστειλε την Τετάρτη ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, λίγο πριν συναντήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άγκυρα.

Σε δηλώσεις του ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε πως «σήμερα θα φιλοξενήσουμε στη χώρα μας τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κύριο Μητσοτάκη.

Όπως θέλουμε ειρήνη και ασφάλεια για τον εαυτό μας, όπως θέλουμε σταθερότητα, ανάπτυξη και ευημερία, το ίδιο θέλουμε και για τους γείτονες μας και όλες τις αδελφικές χώρες».

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι ο βασικός στόχος των επαφών της χώρας, είτε γνωστών είτε άγνωστων, είτε των φανερών είτε των μη φανερών, είναι η Τουρκία να συμβάλλει στην ειρήνη στην περιοχή.

«Χωρίς κανένα κόμπλεξ, συζητάμε με όλους τους παράγοντες και μοιραζόμαστε τις ιδέες και τις προτάσεις μας με τους συνομιλητές μας σε πνεύμα αδελφοσύνης» συμπλήρωσε ο Τούρκος πρόεδρος.