Βιβλίο Τσίπρα: Οι κακοί λύκοι και η… κοκκινοσκουφίτσα

Παρά το γεγονός ότι από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα αναμένεται το «όλον», προς το παρόν κυκλοφορούν αποσπάσματα που επιλέγει είτε ο ίδιος είτε πρόσωπα που συνδέονταν στενά μαζί του όταν διαφέντευε τη χώρα και τον ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη, η παραφθορά του τίτλου Ιθάκη σε ΠαραμΙθάκη μοιάζει μάλλον εύστοχη.

Τα τελευταία κεφάλαια - που, όπως καταγγέλθηκε, διέρρευσαν χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του πρώην πρωθυπουργού - συγγραφέα και του εκδοτικού οίκου - σκιαγραφούν έναν Τσίπρα, ως εύπιστη κοκκινοσκουφίτσα, περικυκλωμένη από «κακούς λύκους» μασκαρεμένους σε συντρόφους, οι οποίοι τον παρέσυραν σε παγίδες και λάθη.

Λάθη, φυσικά, που ο ίδιος δεν θα έκανε ποτέ - ούτε θα επέτρεπε να γίνουν.

Λύκος ο Νίκος Παππάς. Ο «αδελφός» από τη δρακογενιά, τον παρέσυρε, όπως υπονοείται, στην εκτρωματική διαδικασία των τηλεοπτικών αδειών και στη σταλινικής έμπνευσης σκηνοθεσία με καναλάρχες και wannabe καναλάρχες να εισέρχονται για τον «εγκλεισμό» και τη δημοπρασία.

«Πληρώνουμε λύτρα για να λειτουργούν τα κανάλια με την ελευθερία μιας σύγχρονης Δημοκρατίας», είχε δηλώσει ο Κ. Κιμπουρόπουλος, εκπρόσωπος του ΣΚΑΪ, ακολουθώντας στα ενδότερα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης κυρίους Β. Μαρινάκη, Ιβάν Σαββίδη, Χρ. Καλογρίτσα, Θ. Κυριακού, Π. Κυριακόπουλο.

Την επιχείρηση ελέγχου και χειραγώγησης του Τύπου, που ξεκίνησε ως αρχηγός της αντιπολίτευσης με την περίφημη συνάντηση με τη «γάτα των Ιμαλαΐων», τη μεταθέτει σχεδόν ατόφια στην πλάτη του αποδιοπομπαίου κ. Παππά.

Εκείνος, ωστόσο, διαθέτει άσο στο μανίκι: τον μακροσκελή πρόλογο του Τσίπρα στο δικό του βιβλίο. Αυτό που εξέδωσε μετά την καταδίκη του από το Ειδικό Δικαστήριο με 13-0 για τις αντι-θεσμικές μεθοδεύσεις για το περίφημο «ΣΥΡΙΖΑ Channel» με μπροστινό τον Χρ. Καλογρίτσα.

«Το αίτημα για Δικαιοσύνη παντού θα βρει τελικά εφαρμογή και στην ενημέρωση», έγραφε τον Απρίλιο του ‘23 ο Αλέξης Τσίπρας, υπερασπιζόμενος τον καταδικασμένο Παππά και τις «μάχες της κυβέρνησης για τον πλουραλισμό». Τους καρπούς αυτού του «πλουραλισμού», τους δρέπει στο εγχείρημα ολικής επαναφοράς.

Λύκος και ο Παύλος Πολάκης. Αντιλαμβανόμενος ότι θα είναι ανάμεσα σε εκείνους που ο Τσίπρας θα «τελειώσει» στο βιβλίο, προειδοποίησε:

«ΟΥΑΙ… Περιμένω το βιβλίο γιατί ακούω διάφορα… και βεβαίως την ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ μου και την ΑΛΗΘΕΙΑ θα την ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΩ!!!».

Ο επί χρόνια «εκπυρσοκροτών» κατά παραγγελία και κατά τα συμφέροντα του αρχηγού, βρίσκεται πλέον με το όπλο παρά πόδας.

Εικάζεται ότι στην πλάτη του Σφακιανού θα φορτωθεί και το βάρος για το κυνήγι κεφαλών της σκευωρίας Novartis. Ιδίως ως προς τον κεντρικό τραπεζίτη Γιάννη Στουρνάρα, με την παράλληλη επιχείρηση συκοφάντησης και στοχοποίησης της συζύγου του. Έχει ενδιαφέρον ότι πρόσφατα κυκλοφόρησε η φήμη ή πληροφορία πως ο διοικητής της ΤτΕ θα είναι μεταξύ των ομιλητών στην παρουσίαση της Ιθάκης.

Από τις τελευταίες διαρροές χωρίων του βιβλίου, προκύπτει ότι ο Ευ. Τσακαλώτος ήταν ο κατ΄εξακολούθηση και ίσως ο μεγαλύτερος λύκος της ιστορίας που αφηγείται ο συγγραφέας.

Του χάλασε τη διαπραγμάτευση τακιμιάζοντας με τους δανειστές και δεν τον άφηνε να λυτρώσει από τη φτώχεια το λαό μοιράζοντας τα λεφτά από τον φορολογικό στραγγαλισμό του λαού!

Ευτυχώς, όμως ο πολυμήχανος Τσίπρας, έκανε μια «πονηριά» με τη συνδρομή της Εφης Αχτσιόγλου, και μοίρασε στο λαό καμιά 300ρια εκατομμύρια. Ήθελε να δώσει και τη 13η σύνταξη αλλά προφανώς τον αλυσόδεσε ο Τσακαλώτος στο κατάρτι.

Η «σαλαμοποιημένη» δημοσιοποίηση των ιστοριών της Ιθάκης έχει μία σοβαρή παρενέργεια:

Κάθε λέξη και πρόσωπο το οποίο εκθέτει ως υπεύθυνο για τα αμαρτήματα της διακυβέρνησης του, αναδεικνύει την ακέραια δική του ευθύνη.

Γιατί, όσο και αν επιχειρεί να ξαναγράψει την ιστορία, εκείνος υπήρξε ο επικεφαλής που υπερηφανευόταν: «Τα σκυλιά ουρλιάζουν, αλλά το καραβάνι προχωρά».

Και πράγματι - το καραβάνι υπό τον Τσίπρα, από το καλοκαίρι του 2015 και μετά, πορεύτηκε χωρίς να ακουστεί κιχ. Ουδείς παραμέρισε και ουδένα παραμέρισε.

Όλοι μαζί τα σκέφτηκαν, όλοι μαζί τα σχεδίασαν και όλοι μαζί τα υλοποίησαν. Η διακυβέρνηση τους και η πορεία τους είναι αδιάσπαστη και αδιαίρετη στη συνείδηση της κοινωνίας και εδώ έγκειται το αδιέξοδο τους.