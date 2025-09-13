Δημοσκοπήσεις Real Polls, GPO

Ο θετικός αντίκτυπος στην κοινωνία που είχαν οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αποτυπώνεται σε δύο δημοσκοπήσεις, της RealPolls για το protagon.gr και της GPO για τα Παραπολιτικά.

Η Νέα Δημοκρατία καταγράφει βελτιωμένη εικόνα σε ό,τι αφορά τα ποσοστά της, ενώ, στον αντίποδα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εμφανίζονται καθηλωμένα σε ό,τι αφορά τις προτιμήσεις των πολιτών.

RealPolls: Στο 23,8% η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της RealPolls για το protagon.gr, που διεξήχθη μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, η ΝΔ συγκεντρώνει 23,8% στην πρόθεση ψήφου, την ώρα που τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγράφουν μονοψήφια ποσοστά. Το ΠΑΣΟΚ αγγίζει το 9,7% και ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,1%, το ΚΚΕ με 5,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,6% και η Φωνή της Λογικής με 3,8%. «Δεν έχω αποφασίσει» απαντά το 20,4%.

Εκτίμηση ψήφου

Στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ καταγράφεται στο 27,9% και έπονται το ΠΑΣΟΚ με 13,8%, η Ελληνική Λύση με 10,8% και η Πλεύση Ελευθερίας με 9,5%, ΣΥΡΙΖΑ με 7,9% και το ΚΚΕ με 7,6%. Το ΜέΡΑ25 συγκεντρώνει 6,3% και η Φωνή της Λογικής 5,3%.

Αρνητικοί οι πολίτες σε ένα κόμμα Τσίπρα και ένα κόμμα Σαμαρά

Σε ερώτηση «πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε έναν κομματικό φορέα του οποίου αρχηγός θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας;», οι ερωτηθέντες εμφανίζονται αρνητικοί καθώς το 64,5% απαντά «καθόλου πιθανό». Το 12,7% λέει «πολύ πιθανό», το 9,1% «αρκετά πιθανό» και το 11,1% «λίγο πιθανό».

Στην αντίστοιχη ερώτηση για τον Αντώνη Σαμαρά το 72,6% απάντησε ότι δεν είναι καθόλου πιθανό να τον ψηφίσει. Μόλις το 3,2% δήλωσε ότι είναι «πολύ πιθανό» να ψηφίσει ένα κόμμα υπό τον κ. Σαμαρά και άλλο ένα 7% ότι είναι «αρκετά πιθανό». «Λίγο πιθανό» δήλωσε το 15%.

Πώς κρίνουν οι πολίτες τα μέτρα της ΔΕΘ

Αναφορικά με τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, το 38,7% των πολιτών τα κρίνει είτε «πολύ θετικά», είτε «μάλλον θετικά», ενώ ένα 54,4% τα κρίνει «πολύ αρνητικά» και «μάλλον αρνητικά».

Σε ερώτηση «Πιστεύετε ότι τα οικονομικά μέτρα που ανακοινώθηκαν θα βελτιώσουν την καθημερινότητά σας;», «μάλλον όχι» λέει το 26,6% ενώ το 47% απαντά «σίγουρα όχι». «Σίγουρα ναι» λέει το 6% και «μάλλον ναι» το 16,8%.

Στην ερώτηση «Αν αλλάξει η παρούσα κυβέρνηση, πιστεύετε ότι θα βελτιωθεί η οικονομική σας κατάσταση και οι συνθήκες διαβίωσης σας;» το 47,1% θεωρεί ότι η κατάσταση θα μείνει σταθερή ή και θα χειροτερέψει, ενώ μόνο το 35,8% θεωρεί ότι σίγουρα ή/μάλλον θα βελτιωθεί.

Σε ό,τι αφορά την κάλυψη των βασικών τους αναγκών, το 32,9% δηλώνουν ότι το εισόδημά τους «καλύπτει τις βασικές ανάγκες, αλλά με δυσκολία». Το 32% απάντησε «καλύπτει τις βασικές ανάγκες χωρίς όμως να σας περισσεύει για αποταμίευση», ενώ το 18,2% λέει ότι το εισόδημα «δεν καλύπτει ούτε τις βασικές καθημερινές ανάγκες». Το 12,1% δήλωσε «καλύπτει τις ανάγκες και περισσεύει λίγο για αποταμίευση».

GPO: Στο 24,8% η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της GPO για τα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ, η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά πρώτη με ποσοστό 24,8%, με δεύτερο το ΠΑΣΟΚ με 11,2%. Τρίτη είναι η Ελληνική Λύση με 8,7%, ενώ ακολουθούν ΚΚΕ με 8,1%, Πλεύση Ελευθερία με 7,8% και ΣΥΡΙΖΑ στο 5,2%.

Ειδικότερα η καταγραφή των δυνάμεων των κομμάτων στην πρόθεση ψήφου έχει ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 24,8%

ΣΥΡΙΖΑ: 5,2%

ΠΑΣΟΚ: 11,2%

Ελληνική Λύση: 8,7%

ΚΚΕ: 8,1%

Νίκη: 1,8%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,8%

Φωνή Λογικής: 3,1%

ΜέΡΑ25: 1,4%

Νέα Αριστερά: 1,4%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,4%

Άλλο: 4,1%

Λευκό, άκυρο: 1,7%

Αναποφάσιστοι: 18,3%

Εκτίμηση ψήφου

Νέα Δημοκρατία: 29,7%

ΣΥΡΙΖΑ: 6,6%

ΠΑΣΟΚ: 14,3%

Ελληνική Λύση: 11,1%

ΚΚΕ: 10,4%

Νίκη: 2,3%

Πλεύση Ελευθερίας: 10%

Φωνή Λογικής: 3,9%

ΜέΡΑ25: 1,8%

Νέα Αριστερά: 1,8%

Κίνημα Δημοκρατίας: 3%

Άλλο: 5,1%