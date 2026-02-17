Β. Σπανάκης: Με Νέα Δημοκρατία τα μεγαλύτερα έργα στη Μύκονο

Το γεγονός πως διαχρονικά επί Κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας έχουν γίνει τα μεγαλύτερα έργα στη Μύκονο ανέφερε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης σύσκεψης στο Δημαρχείο της Μυκόνου με τον Δήμαρχο κ. Χρήστο Βερώνη την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου ο Υφυπουργός Εσωτερικών και Βουλευτής Β3’ Νοτίου Τομέα Αθηνών κ. Βασίλης – Πέτρος Σπανάκης.

Πιο συγκεκριμένα, ο Υφυπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα έργα που άλλαξαν την εικόνα του νησιού, όπως τον Περιφερειακό, τα Φράγματα, το Λιμάνι και τόνισε πως η συνάντηση αφορά τα έργα τα οποία έγιναν από τη σημερινή Κυβέρνηση, τα έργα στα οποία έχουν εξασφαλιστεί πόροι αλλά δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί και τα έργα που είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις σημερινές ανάγκες.

Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει χρηματοδοτήσει συνολικά έργα άνω των 17,5 εκατομμυρίων ευρώ στη Μύκονο.

Επίσης, αναφέρθηκε στις τακτικές χρηματοδοτήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών προς τον Δήμο Μυκόνου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, οι οποίες μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων αυξήθηκαν κατά 102% τα τελευταία χρόνια και ετησίως ο Δήμος λαμβάνει περίπου 2,3 εκατομμύρια ευρώ.

Ο κ. Σπανάκης είχε παράλληλα την ευκαιρία να ακούσει τον Δήμαρχο Μυκόνου για θέματα του νησιού αλλά και να ενημερωθεί για αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η παρουσία του Υφυπουργού Εσωτερικών στη Μύκονο εντάσσεται στο πλαίσιο των επισκέψεών του σε όλους τους Δήμους της χώρας.