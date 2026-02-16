Β. Σπανάκης: Με κυβερνήσεις ΝΔ τα μεγαλύτερα έργα στη Μύκονο

Διαχρονικά επί κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας έχουν γίνει τα μεγαλύτερα έργα στη Μύκονο, ανέφερε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης σύσκεψης στο τοπικό δημαρχείο με τον δήμαρχο Χρήστο Βερώνη ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης - Πέτρος Σπανάκης, στο πλαίσιο των επισκέψεών του σε όλους τους δήμους της χώρας.

Ο κ. Σπανάκης αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα έργα που, όπως σημείωσε, άλλαξαν την εικόνα του νησιού, όπως τον περιφερειακό, τα φράγματα, το λιμάνι και τόνισε πως η συνάντηση αφορά στα έργα, τα οποία έγιναν από τη σημερινή κυβέρνηση, έργα για τα οποία έχουν εξασφαλιστεί πόροι, αλλά δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί και τα έργα που είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις σημερινές ανάγκες.

Σημειώνεται ότι το υπουργείο Εσωτερικών έχει χρηματοδοτήσει έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 17,5 εκατομμυρίων ευρώ στη Μύκονο.

Επίσης, αναφέρθηκε στις τακτικές χρηματοδοτήσεις του υπουργείου Εσωτερικών προς τον δήμο Μυκόνου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, οι οποίες μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων αυξήθηκαν κατά 102% τα τελευταία χρόνια και ετησίως ο Δήμος λαμβάνει περίπου 2,3 εκατομμύρια ευρώ.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών είχε παράλληλα την ευκαιρία να ακούσει τον δήμαρχο για θέματα του νησιού, αλλά και να ενημερωθεί για αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.