Β. Σπανάκης για αποζημιώσεις από την κακοκαιρία: Άμεσα καταβολές έως 6.000 ευρώ - Στο 70% οι αυτοψίες

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν τεθεί οι δήμοι Γλυφάδας, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και Αγίου Δημητρίου μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Αττική, με το υπουργείο Εσωτερικών να προχωρά σε άμεση χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των ζημιών, όπως δήλωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Όπως ανέφερε, η κήρυξη των περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιτρέπει την ταχεία υλοποίηση παρεμβάσεων, κατόπιν αιτημάτων των ίδιων των δήμων. «Το υπουργείο Εσωτερικών είναι εδώ και θα χρηματοδοτήσει τους συγκεκριμένους δήμους για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες που προέκυψαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η διαδικασία υλοποιείται σε στενή συνεργασία με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Αυτοψίες στο 70% των αιτήσεων – Στόχος το 100% εντός της ημέρας

Ειδικά για τη Γλυφάδα, ο κ. Σπανάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5», ανέφερε ότι οι αυτοψίες έχουν ήδη ξεκινήσει και μέχρι στιγμής έχουν φτάσει περίπου στο 70% των αιτήσεων, με στόχο να προσεγγίσουν το 100% εντός της ημέρας. Όπως διευκρίνισε, οι αποζημιώσεις αφορούν κατοικίες, ενώ για τις επιχειρήσεις υπάρχει ξεχωριστός συντονισμός με την Περιφέρεια.

Οι αποζημιώσεις θα δοθούν άμεσα μέσω της κρατικής αρωγής, με ποσά έως 6.000 ευρώ, ανάλογα με το αν πρόκειται για κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι υπάρχουν «παθογένειες δεκαετιών», επισημαίνοντας την ανάγκη για ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, ιδίως στην περιοχή του Υμηττού. Όπως ανέφερε, αν και το ζήτημα δεν εμπίπτει αποκλειστικά στις αρμοδιότητες του υπουργείου Εσωτερικών, η Αυτοδιοίκηση έχει ρόλο στον σχεδιασμό των αναγκαίων παρεμβάσεων.

Αντιπλημμυρικά έργα και ρέματα

Ο κ. Σπανάκης υποστήριξε ότι τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας που έχουν υλοποιηθεί λειτούργησαν στις προηγούμενες βροχοπτώσεις, φέρνοντας ως παράδειγμα παρεμβάσεις κάτω από το νέο κοιμητήριο της Γλυφάδας. Τόνισε ότι το πρόσφατο πρόβλημα εντοπίζεται σε συγκεκριμένη περιοχή και συνδέεται με φερτά υλικά, σημειώνοντας ότι θα εξεταστεί τι ακριβώς έφταιξε.

Αναφέρθηκε επίσης σε έργα καθαρισμού και διευθέτησης σε ρέματα, όπως του Κηφισού, του Ιλισού και της Πικροδάφνης, ενώ σημείωσε ότι αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη εργολαβίες για τη διευθέτηση επτά ρεμάτων από την Περιφέρεια Αττικής.

Πρόληψη και χρηματοδότηση

Κλείνοντας, ο υφυπουργός Εσωτερικών υπογράμμισε ότι από το 2019 έως σήμερα έχουν γίνει σημαντικά και γρήγορα βήματα στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, με έμφαση στην πρόληψη και στην έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών. Υπενθύμισε ότι την ημέρα των φαινομένων υπήρξαν προειδοποιήσεις και προληπτικά μέτρα, όπως το κλείσιμο σχολείων.