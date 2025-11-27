Β. Σπανάκης από τα Ιωάννινα: Επιτακτική η ανάγκη ενίσχυσης της αστικής ανθεκτικότητας

Στο 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο που διοργάνωσε στα Ιωάννινα το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ., με θέμα: «Δημιουργώντας Ανθεκτικές Πόλεις», παραβρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον περιφερειάρχη Ηπείρου, Αλέξανδρο Καχριμάνη, καθώς και δημάρχους της Περιφέρειας Ηπείρου που παρευρέθηκαν στο συνέδριο για να ανταλλάξουν απόψεις για τα ζητήματα της επικαιρότητας.

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Σπανάκης ανέφερε ότι το υπουργείο Εσωτερικών έχει εγκρίνει την τελευταία πενταετία για έργα υποδομών ύδρευσης, αποχέτευσης, διαχείρισης αστικών λυμάτων κ.λπ. της Περιφέρειας Ηπείρου συνολικό προϋπολογισμό 60,7 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 42 εκατομμύρια ευρώ έχουν απορροφηθεί, τονίζοντας ότι η έννοια της ανθεκτικότητας είναι «ψηλά στην ατζέντα του κρατικού σχεδιασμού» και ότι: «τα έντονα καιρικά φαινόμενα της τελευταίας περιόδου που έπληξαν και συνεχίζουν να πλήττουν την χώρα μας, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για την ενίσχυση της αστικής ανθεκτικότητας».

Ο υφυπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε επίσης στην επικείμενη δημοσίευση του νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης, ο οποίος όπως σημείωσε, θα επιλύσει πληθώρα ζητημάτων της τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το υπουργείο Εσωτερικών είναι πάντοτε ανοικτό στον διάλογο, στις εποικοδομητικές συνεργασίες και στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση α' και β' βαθμού, επισήμανε ο κ. Σπανάκης.