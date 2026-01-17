Β. Κικίλιας: Πρώτη μας προτεραιότητα η προστασία και η ασφάλεια

Για τη βαρύτητα και το εύρος των ευθυνών που έχει το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μίλησε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξή του στην "Εφημερίδα των Συντακτών".

Όπως τόνισε «το βάρος της ευθύνης που συνοδεύει ένα χαρτοφυλάκιο είναι απολύτως κομβικό για την καθημερινότητα των πολιτών και την κοινωνική συνοχή της χώρας», υπογραμμίζοντας ότι η ακτοπλοΐα, η ποντοπόρος ναυτιλία, η ασφάλεια επιβατών και πληρωμάτων, η λειτουργία των λιμανιών, η αστυνόμευση των θαλάσσιων συνόρων, το κόστος μετακίνησης και η στήριξη των νησιωτών συνδέονται άμεσα με την οικονομία και τη συνοχή της χώρας, με αποτέλεσμα «το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να μην έχει την πολυτέλεια της παραμικρής αδράνειας, ούτε των εύκολων λύσεων».

Αναφερόμενος στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, υπενθύμισε ότι όταν ανέλαβε πέρυσι χρέη υπουργού Ναυτιλίας, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες είχαν ήδη προαναγγείλει αυξήσεις έως 15%, μετά από επτά συνεχόμενα χρόνια ανατιμήσεων. Ωστόσο, όπως επισήμανε, για πρώτη φορά μέσα σε αυτή την επταετία όχι μόνο δεν υλοποιήθηκαν οι αυξήσεις, αλλά μέσω παρεμβάσεων και του ανταγωνισμού της αγοράς καταγράφηκαν μειώσεις και προσφορές που έφτασαν έως και 32%, με αποτέλεσμα τη σημαντική στήριξη της ελληνικής οικογένειας.

Ο κ. Κικίλιας υπενθύμισε το έργο που υλοποιήθηκε σε προηγούμενα χαρτοφυλάκια, από τη διαχείριση της πανδημίας στο υπουργείο Υγείας, έως την επανεκκίνηση του τουρισμού και τη μεταρρύθμιση της Πολιτικής Προστασίας με το πρόγραμμα "ΑΙΓΙΣ", υπογραμμίζοντας ότι και στο Υπουργείο Ναυτιλίας χρέος είναι «να στηρίζουμε τη ναυτοσύνη, τα νησιά και τους νησιώτες μας, να ενισχύουμε την ελληνική οικονομία και πρωτίστως, να προστατεύουμε τα θαλάσσια σύνορα της χώρας και την ασφάλεια των πολιτών».

Κεντρικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια, όπως ανέφερε, διαδραματίζει το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, μέσω της συνεχούς και αποτελεσματικής αστυνόμευσης λιμένων και εθνικών υδάτων. Ο ρόλος του Λιμενικού, σύμφωνα με τον Υπουργό, είναι πολυδιάστατος και αδιάλειπτος, από την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και του θαλάσσιου περιβάλλοντος, έως την εποπτεία της νομιμότητας στις θαλάσσιες μεταφορές, τον έλεγχο της αλιείας και την αστυνόμευση κρίσιμων υποδομών εντός των χωρικών υδάτων και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης.

Σχετικά με τους στόχους του επόμενου διαστήματος, σημείωσε ότι το υπουργείο και το Λιμενικό Σώμα περνούν στη νέα εποχή, με αιχμή το πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ 2». Όπως εξήγησε, πρόκειται για ένα εμβληματικό εξοπλιστικό πρόγραμμα που σηματοδοτεί τον συνολικό εκσυγχρονισμό μέσων, υποδομών και επιχειρησιακής δράσης, με νέα πλοία ανοικτής θαλάσσης, παράκτια περιπολικά, ταχέα καταδιωκτικά, εναέρια, επιφανείας και υποβρύχια drones, καθώς και σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό.

Παράλληλα, προχωρά η δημιουργία σύγχρονου Κέντρου Επιχειρήσεων, με πλήρη εικόνα σε πραγματικό χρόνο, καθώς και η αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος VTMIS με νέα ραντάρ, αισθητήρες και θερμικά μέσα, ενισχύοντας την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στις ελληνικές θάλασσες. Ταυτόχρονα, δρομολογείται ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός του Υπουργείου, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επαγγελματιών.

Τέλος, μιλώντας για τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις και τις επιπτώσεις τους στη ναυτιλία, τόνισε ότι η ασφάλεια των πλοίων και των ναυτικών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Όπως σημείωσε, το Υπουργείο στηρίζει την ελληνική ναυτιλία σε παγκόσμιο επίπεδο, παρεμβαίνοντας όπου απαιτείται σε διπλωματικό επίπεδο, ενώ παράλληλα συμμετέχει ενεργά και στηρίζει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για την ασφάλεια των διεθνών θαλάσσιων οδών, αναδεικνύοντας τη ναυτιλία ως κεντρικό πυλώνα του παγκόσμιου εμπορίου και της ευημερίας.