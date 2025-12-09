Σ. Σουρμελίδης (πρώην Δ/ντής Αυγής): Εφόσον υπήρχε διαφωνία, δεν είμαι εγώ αυτός που θα κατσικωθώ

Για τους λόγους που οδήγησαν στην παραίτησή του από τη θέση του διευθυντή της εφημερίδας Αυγή μίλησε το πρωί της Τρίτης ο δημοσιογράφος Σπύρος Σουρμελίδης, στον ΣΚΑΪ.

Όπως είπε για το πρωτοσέλιδο που προκάλεσε την παραίτηση, «η κρίση ήταν καθαρά δημοσιογραφική. Η αγωνία του κόσμου της Αριστεράς είναι τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ, περιμένει να του πεις ποια είναι η νέα εικόνα».

«Ούτε με άδειασε κανείς, ούτε άδειασα κανέναν. Ο Φάμελλος ποτέ δεν σήκωσε το τηλέφωνο να μου πει βάλε το ένα ή το άλλο. Η Αυγή έχει επαγγελματική συνέπεια να μη δημιουργείς προβλήματα επειδή πιστεύεις στο α ή το β. Ο εκάστοτε επικεφαλής ενός οργανισμού έχει και άλλα κριτήρια. Το σκεπτικό μου είναι αν κάποιος σε ενόχλησε δεν είμαι εγώ αυτός που θα κατσικωθώ. Αν στη συγκυρία κάτι ενοχλεί, εγώ δεν θα σε δυσκολέψω», συμπλήρωσε.

Στο πλαίσιο αυτό είπε ξανά «δεν μου ζητήθηκε η παραίτηση, εφόσον υπάρχει μια δυσαρμονία σε μια συζήτηση, ζήτησα να παραιτηθώ»

Επανέλαβε, δε, ξανά ότι «η ματιά ήταν απολύτως δημοσιογραφική και αφορά τον ευρύτερο χώρο μετά το Παλλάς».