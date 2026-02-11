Αθήνα Ψηλά (Κ. Μπακογιάννης): «Καμπανάκι» για τη Διπλή Ανάπλαση και άλλα έργα - Γιατί υπάρχει κίνδυνος

Για κίνδυνο απένταξης έργων από το Ταμείο Ανάκαμψης λόγω χαμηλής απορροφητικότητας κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η παράταξη «Αθήνα Ψηλά» του Κώστα Μπακογιάννη χτυπώντας «καμπανάκι» για τη Διπλή Ανάπλαση και άλλα έργα.

«Στο πλαίσιο της Διπλής Ανάπλασης, τα μεγάλα συνοδά έργα του γηπέδου ύψους 23,7 εκατ. €, που αφορούν τη διαμόρφωση πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων, εμφανίζουν απορροφητικότητα μόλις 12.3%», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Τα έργα του Δήμου Αθηναίων, που εντάχθηκαν στην προηγούμενη θητεία και χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης εμφανίζουν εξαιρετικά χαμηλή επίσημη απορροφητικότητα, με αρκετά από αυτά να βρίσκονται ήδη σε οριακή κατάσταση. Με τα χρονοδιαγράμματα να στενεύουν, οι καθυστερήσεις απειλούν την ολοκλήρωση τόσο των έργων της Διπλής Ανάπλασης όσο και του ψηφιακού μετασχηματισμού της πόλης.

Αντίστοιχα, τα έργα οδοποιίας, ποδηλατοδρόμου, κατασκευής δικτύων ομβρίων και αποχέτευσης, ύψους 21 εκατ. €, έχουν απορροφητικότητα 12%.

Οι καταληκτικές ημερομηνίες και για τα δύο έργα είναι τα τέλη Απριλίου.

Χωρίς την ολοκλήρωσή τους, το γήπεδο του Παναθηναϊκού δεν μπορεί να λειτουργήσει, καθιστώντας ορατό τον κίνδυνο καθυστέρησης στην παράδοσή του.

Στα ενταγμένα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού της πόλης, που στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας κατοίκων και επισκεπτών, προϋπολογισμού 19,8 εκατ. €, η απορροφητικότητα δεν ξεπερνά το 3%, ενώ η προθεσμία ολοκλήρωσης λήγει τον Ιούνιο.

Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης αποτελούν μια μοναδική αναπτυξιακή ευκαιρία και η χαμηλή απορροφητικότητα επηρεάζει άμεσα τη ζωή στην πόλη και τις υποδομές της. Δεν είναι απλά καθυστερήσεις. Είναι ανικανότητα. Είναι ανευθυνότητα. Είναι η χαμένη ευκαιρία της Αθήνας».