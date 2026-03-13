Αθ. Δαβάκης: Τα ελληνικά όπλα δεν χρησιμοποιούνται πουθενά για επιθετική ενέργεια

Δεν αληθεύουν, παντελώς, οι δημοσιογραφικές πληροφορίες περί συνεργασίας των δύο φρεγατών μας, που βρίσκονται στην Κύπρο, με τις ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, στο πλαίσιο της σύρραξης στη Μέση Ανατολή. Αυτό τόνισε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αθανάσιος Δαβάκης, από το βήμα της Βουλής, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλ. Καζαμία.

«Τα όπλα που ο ελληνικός λαός με τις θυσίες του, με το υστέρημά του, χρηματοδότησε, δεν χρησιμοποιούνται πουθενά για καμία επιθετική ενέργεια. Χρησιμοποιούνται μόνο αποτρεπτικά και αμυντικά», επισήμανε ο κ. Δαβάκης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Δαβάκης διέψευσε ότι οι φρεγάτες, αφού απέπλευσαν στις 6 Μαρτίου, προσέγγισαν προς το Ισραήλ. Για την ακρίβεια, οι φρεγάτες μας, ο «Κίμωνας» και τα «Ψαρά» δεν εξήλθαν των κυπριακών χωρικών υδάτων, διατηρώντας ένα επιχειρησιακό προφίλ, που είναι απολύτως συμβατό με την αμυντική αποστολή τους, είπε ο υφυπουργός. Επιπροσθέτως, ο κ. Δαβάκης διέψευσε ότι οι φρεγάτες μας παρέχουν πληροφορίες και στοιχεία επιτήρησης στις ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις.

Παράλληλα, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε ότι η φρεγάτα «Κίμων» δεν φέρει ισραηλινό σύστημα, το οποίο, όπως είχε ισχυριστεί ο κ. Καζαμίας, καλύπτει το Λίβανο. Η φρεγάτα «Κίμων», εξήγησε ο κ. Δαβάκης φέρει ραντάρ και πυραύλους τελευταίας τεχνολογίας, γαλλικής προελεύσεως, ενώ, η φρεγάτα «Ψαρά» φέρει το σύστημα αντιμετώπισης ντρόουν «Κένταυρος», και αυτοί οι φόρτοι «είναι σε απόλυτη αρμονία με την αμυντική αποστολή των συγκεκριμένων μονάδων επιφανείας του Πολεμικού μας Ναυτικού».

Ολοκλήρωσε μάλιστα την απάντησή του λέγοντας: «Για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, απαντώντας επίσης, και επικαλούμενος την λογική, δεν νομίζω ότι οι Ισραηλινοί έχουν ανάγκη από εμάς, να τους δώσουμε επιχειρησιακή εικόνα εντός του Λιβάνου ή οποιαδήποτε άλλης περιοχής της Μέσης ή της Εγγύς Ανατολής».

