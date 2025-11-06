Απίστευτος καβγάς Χρήστου Γιαννούλη-Πέτρου Παππά: Είσαι σαλτιμπάγκος - Εσείς παρακαλάτε τον Τσίπρα να σας πάρει στο κόμμα (vid)

Έντονος διαπληκτισμός με βαριές εκφράσεις σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης μεταξύ του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστου Γιαννούλη, και του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Πέτρου Παππά, ο οποίος στο παρελθόν ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ.

Αφορμή αποτέλεσε η κριτική του κ. Παππά στο Ινστιτούτο Τσίπρα και η αναφορά του κ. Γιαννούλη στα χρέη του ΠΑΣΟΚ.

Όταν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ διέκοψε τον συνάδελφό του από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο δεύτερος του είπε «δεν σας θεωρώ ισότιμο συνομιλητή μου» αποκαλώντας τον «σαλτιμπάγκο που πάει από το ένα κόμμα στο άλλο».

Σε άλλα νέα, την ίδια ώρα που βλέπετε αυτό υπογράφονται συμφωνίες για γεώτρηση υδρογονανθράκων.



Επικό βρισίδι μεταξύ Πέτρου Παππά και Γιαννούλη για ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα και έδρες. pic.twitter.com/elCu8uuPEn — Ομάδα Αλήθειας (@omadaalithias) November 6, 2025

«Ντροπή και αήθειες, θα μου μάθετε εσείς ελληνικά; Εγώ είμαι διδάκτορας της ιατρικής σχολής, τι έχετε σπουδάσει εσείς κ. Γιαννούλη;» απάντησε ο κ. Παππάς συμπληρώνοντας «καλάθια» όταν ο συνομιλητής του κούνησε επιτιμητικά το κεφάλι του λέγοντας «καλά».

«Είναι κακό να γλύφεις εκεί που έφτυνες. Αν δεν υπήρχε ο Τσίπρας πολλούς από εδώ μέσα δεν θα τους ήξερε ούτε η μάνα τους. Και ήταν αυτοί που γονυπετείς έτρεψαν πίσω από τον Τσίπρα για μια έδρα ή στη Θεσσαλονίκη ή σε άλλη περιφέρεια», συνέχισε σε υψηλούς τόνους ο Χρήστος Γιαννούλης λέγοντας για τον συνομιλητή του ότι «πρώτα έγινε ορτινάντσα του Κασσελάκη, μετά ΣΥΡΙΖΑ και μετά ΠΑΣΟΚ».

«Εσείς είστε γονυπετείς για να σας πάρει ο Τσίπρας αλλά μάλλον δεν θα σας πάρει. Τον παρακαλάτε στα 4 να σας πάρει» αντεπιτέθηκε ο Πέτρος Παππάς με τον Χρήστο Γιαννούλη να κλείνει τη διαμάχη λέγοντας αν ήξερα ότι θα ήταν εδώ αυτό το αντυπόδειγμα πολιτικής, δεν θα ερχόμουν».