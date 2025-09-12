Απελπισμένος ο Φάμελλος παρακαλάει τον Τσίπρα…

Υπό την δυναστική σκιά του Αλέξη Τσίπρα, διεξήχθη η καθιερωμένη συνέντευξη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Οι ερωτήσεις που δέχτηκε για τη στάση του πρώην πρωθυπουργού ήταν καταιγιστικές.

Επόμενο ήταν να «βραχυκυκλώσει». Τη μια να εκθειάζει τον πρώην αρχηγό, να διαβεβαιώνει ότι «οι παρεμβάσεις του είναι στο ίδιο μήκος με τις επεξεργασίες του κόμματος» (άρα και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ιδεολογία τον «δημοκρατικό καπιταλισμό» του Αλέξη), και από την άλλη παρακλητικά να ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ να αποτελέσει… συνιστώσα του νέου κόμματος του Αλέξη.

Έδωσε το δικαίωμα σε τέτοια ερμηνεία, λέγοντας: «Δεν είναι δυνατόν το όποιο σχέδιο του Αλέξη Τσίπρα να μην περιλαμβάνει τον ΣΥΡΙΖΑ», καθώς «η συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ είναι αναγκαία και ικανή συνθήκη για την προοδευτική Ελλάδα» - άρα να μην τους αφήσει απ έξω.

Πάντως δεν εφήσθη εξυψωτικών αναφορών για τον πρώην. Τον χαρακτήρισε «απαραίτητο», «πολύτιμο κεφάλαιο και πολύτιμο συμπαραστάτη στην προσπάθεια για μια προοδευτική Ελλάδα», χαρακτηρίζοντας παράλληλα ως «αδιανόητα τα σενάρια για τη δημιουργία νέου κόμματος».

Ο κ. Φάμελλος του 5-6% που χαρακτηρίζει απενομιμοποιημένο τον πρωθυπουργό, του οποίου το κόμμα στη χθεσινή δημοσκόπηση της τη Interview υπερέχει του ΣΥΡΙΖΑ 22,6 μονάδες (26,7% έναντι 4,1%), απηύθυνε εκ νέου πρόταση συνεργασίας στο ΠΑΣΟΚ (14,6%) και τη Νέα Αριστερά (2,6%).

Γιατί αυτό που «πιστεύει σήμερα» ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι «πρέπει να υπάρξει προοδευτική πρόταση απέναντι στον κ. Μητσοτάκη». Και αυτό προϋποθέτει την ανάγκη «σύγκλισης και συνεργασιών των προοδευτικών δυνάμεων». Και για να γίνει αυτό ότι ο ίδιος είναι «ανοιχτός σε υποχωρήσεις».

Προφανώς ασυγκίνητος και ακατάδεκτος παραμένει ο Ανδρουλάκης, αφού «Δεν έχει δεχθεί να ανοίξουμε μια τέτοια συζήτηση», και το αποτιμά ως λάθος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Πάντως είναι κρίμα που η συζήτηση για τον Τσίπρα επισκίασε το δικό του μεγαλόπνοο «Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης» σε νέα έκδοση, και δεν του δόθηκε ευκαιρία να εξηγήσει που θα βρεθούν τα χρήματα που πλουσιοπάροχα έταξε.

Όμως όσον αφορά τα ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ ήταν φειδωλός, ομολογώντας πως «υπάρχει ένα σοβαρό θέμα με τις οφειλές και τα δικαιώματα των εργαζομένων σε «Αυγή» και «Κόκκινο», καθώς «δεν έχουμε μπορέσει να καλύψουμε το έλλειμμα».

Απορίας άξιον γι’ αυτή την αδυναμία, αφού ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σε κάποια μυστική τοποθεσία, αθέατη από εμάς, έχει ανακαλύψει ένα μυστικό λεφτόδεντρο. Εξ ου και το προηγούμενο βράδυ στην ομιλία του, μοίρασε απλόχερα γενναιόδωρες υποσχέσεις, ώστε όλοι να ζήσουμε εν ευδαιμονία.

Ιδού μερικές: Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο. Μηδενικό ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα φάρμακα για ένα χρόνο και μετά ένταξη των τροφίμων στη χαμηλή κατηγορία. Μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα στο ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο της ΕΕ. Αφορολόγητο και για τα φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα. Μείωση της προκαταβολής φόρου στο μισό για όλους.

Παράλληλα, νέα ρύθμιση 120 δόσεων με διαγραφή τόκων, προσαυξήσεων και κεφαλαίου κατά περίπτωση, με άμεση αποδέσμευση λογαριασμών.

Προστασία της πρώτης κατοικίας, της επαγγελματικής στέγης και της αγροτικής γης. Επέκταση κατά δύο μήνες του επιδόματος ανεργίας σε επισιτισμό και τουρισμό. Επαναφορά 13ης σύνταξης, ενσωμάτωση προσωπικής διαφοράς και κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης.

Δεν ξέχασε βέβαια και τους εργαζόμενους στην Υγεία: Διπλασιασμός των καθαρών αποδοχών των γιατρών ΕΣΥ και αύξηση των αποδοχών του μη ιατρικού προσωπικού. Ένταξη όλων των υγειονομικών στα ΒΑΕ. Κάλυψη φαρμακευτικής δαπάνης των χαμηλοσυνταξιούχων του ΟΓΑ.

Επίσης, αύξηση της χρηματοδότησης της Παιδείας στο 5% του ΑΕΠ στην 4ετία. Προκήρυξη 15.000 νέων μόνιμων θέσεων, και μονιμοποίηση των συμβασιούχων και επικουρικών. Μόνιμοι διορισμοί για πλήρη κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, με ενίσχυση της ειδικής αγωγής. Διπλασιασμός του διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ.

Αυτά ήταν μερικά από τα μέτρα που περιέχει το δικό του πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, και είναι κρίμα που δεν δόθηκε ευκαιρία στον κ. Φάμελλο να μας αποκαλύψει την αστείρευτη πηγή του δημοσίου χρήματος που ανακάλυψε.

Μόνο στο ιδιωτικό χρήμα δυσκολεύονται κάπως στον ΣΥΡΙΖΑ. Και την πληρώνουν οι εργαζόμενοι στα κομματικά ΜΜΕ.