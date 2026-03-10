Απάντηση Πλεύρη στη Διεθνή Αμνηστεία για τα κέντρα μεταναστών: Πλέον είμαι απολύτως σίγουρος για την ορθότητα του εγχειρήματος

Με καυστικό ύφος απάντησε ο κ. Θάνος Πλεύρης στην έκκληση της Διεθνούς Αμνηστίας να μην προχωρήσει στη δημιουργία κέντρων επιστροφών σε τρίτες χώρες, σημειώνοντας σε ανάρτησή του πως «πλέον είμαι απολύτως σίγουρος για την ορθότητα του εγχειρήματος».

Ο κ. Πλεύρης στην ανάρτησή του επισυνάπτει την απαντητική επιστολή του στην οποία σημειώνει ότι «όχι απλά δεν θα απέχουμε όπως αναρμοδίως και προσβλητικώς μας "καλείτε" να πράξουμε, αλλά θα κινηθούμε τάχιστα για τη δημιουργία αυτών των κέντρων».

Αναλυτικά η ανάρτηση: