Απάντηση Φλωρίδη σε Βελόπουλο: Στην πράξη κατοχυρώνονται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, όχι στα λόγια

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης απαντώντας στις αναφορές του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου για τα εθνικά θέματα, είπε ότι «η Ελλάδα, αυτά τα χρόνια όπου χρειάστηκε για την προστασία είτε των κυριαρχικών της δικαιωμάτων είτε της κυριαρχίας της, ήταν εκεί, στο πεδίο. Και ανάγκασε όσους είχαν στο μυαλό τους να προσβάλουν αυτά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα να τα μαζέψουν… και να φύγουν».

Σχετικά με τον διαγωνισμό για τα θαλάσσια οικόπεδα, ο υπουργός ανέφερε πως «αντιλαμβάνομαι την αμηχανία που έχει προκαλέσει σε πολλούς και στο γεγονός ότι ένας αμερικανικός κολοσσός εκδήλωσε ενδιαφέρον για να κάνει έρευνες εκεί. Όχι για να κάνει έρευνες γενικώς, αλλά μετά από προκήρυξη που ορίζει τα απώτατα όρια των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Μέσα σε αυτά (τα όρια) θα κάνουν την έρευνα. Και αυτό προκαλεί την αμηχανία σε κάποιους, που πάρα πολύ μέμφονταν την κυβέρνηση αυτή για υποχωρητικότητα. Συμβαίνει, όμως, ακριβώς το αντίθετο».

Και κατέληξε ότι «στην πράξη κατοχυρώνονται τα κυριαρχικά δικαιώματα και όχι στα λόγια».

Την ίδια ώρα, ο κ. Φλωρίδης απάντησε ότι «κανένας μας δεν μπορεί να δει υλικό δικογραφίας που διερευνά η Δικαιοσύνη» στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, που του παρέδωσε έναν κλειστό φάκελο που αφορούσε μια υπόθεση που διερευνάται από τη Δικαιοσύνη, σχετικά με την παράνομη λειτουργία κόμματος, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση Οδηγίας σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων για την παραβίαση των περιοριστικών μέτρων της Ένωσης.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός, με παρέμβασή του είπε ότι «για να μην υπάρξει κάποια παρανόηση. Το υλικό αυτού του φακέλου (εν. αφού η υπόθεση διερευνάται από την δικαιοσύνη) δεν μπορεί να έρθει σε γνώση κανενός. Τον κλειστό αυτό φάκελο, θα τον στείλω στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα σε κανέναν μας να δει ένα υλικό δικογραφίας, όταν υπάρχει υπόθεση προς διερεύνηση. Και σας τα λέω αυτά, για να ξέρετε τι θα γίνει».