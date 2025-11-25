Απάντηση Αδ. Γεωργιάδη σε Τσίπρα: Η Ιστορία είναι πολύ σημαντική γιατί σε μαθαίνει να διαλέγεις καλούς συνεργάτες

Με ένα μήνυμα - συμβουλή απάντησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης στην αφιέρωση που του έκανε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας για τη διαφήμιση του βιβλίου του, όπως είπε.

Στο βίντεο που ανάρτησε ο κ. Γεωργιάδης δείχνει το βιβλίο του κ. Τσίπρα με την αφιέρωση “Στον Άδωνι για τη δωρεάν διαφήμιση του βιβλίου μου, Αλέξης Τσίπρας”, υπογραμμίζοντας πως «Ξέρεις γιατί η Ιστορία είναι πολύ σημαντική; Σε μαθαίνει να διαλέγεις καλούς συνεργάτες...».

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη:

«Μόλις παρέλαβα το δώρο του φίλου μου του Αλέξη για το βιβλίο του με τον τίτλο “Ιθάκη”. “Στον Άδωνι για τη δωρεάν διαφήμιση του βιβλίου μου, Αλέξης Τσίπρας”. Αλέξη μου εγώ ως γνήσιος βιβλοπώλης ανταποδίδω ένα βιβλίο Ιστορίας το παρουσιάζω μεθαύριο. Ξέρεις γιατί η Ιστορία είναι πολύ σημαντική; Σε μαθαίνει να διαλέγεις καλούς συνεργάτες. Καλή αντάμωση».

Ο @atsipras μου έστειλε ως δώρο το βιβλίο του «Ιθάκη» με προσωπική αφιέρωση και τον ευχαριστώ. Ως γνήσιος βιβλιοπώλης και εγώ θα του στείλω το νέο δικό μου βιβλίο: «Ρώμη». Η απάντησή μου στο πρωινό του βίντεο προς εμένα ακολουθεί εδώ…. pic.twitter.com/ivezSelr5y — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 25, 2025

O Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του εξέφρασε τις ευχαριστίες του στον Άδωνι Γεωργιάδη «για τη διαφήμιση» του βιβλίου, όπως είπε χαρακτηριστικά.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του ο κ. Γεωργιάδης αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και το βιβλίο του, είχε σχολιάσει στο Action24 «ο κύριος Τσίπρας με κατηγορούσε σε όλη μου την πολιτική σταδιοδρομία ως τηλεβιβλιοπώλη. Τηλεβιβλιοπώλη με ανέβαζε, τηλεβιβλιοπώλη με κατέβαζε. Και κατέληξε να γίνει αυτός τηλεβιβλιοπώλης τώρα. Μια χαρά μάρκετινγκ κάνει να πουλήσει το βιβλίο του. Άρα, Αλέξη μου, μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλο λόγο μην πεις».

Με αφορμή τις δηλώσεις αυτές ο Αλέξης Τσίπρας ανέβασε ένα βίντεο στο instagram με τον ίδιο να υπογράφει ένα βιβλίο του το οποίο προορίζεται για τον Αδωνι Γεωργιάδη. Αστειτόμενος με τους συνεργάτες του ο Αλέξης Τσίπρας διαβάζει και την αφιέρωση προς τον υπουργό Υγείας. «Στον Αδωνι: Βαθύτατες ευχαριστίες για τη διαφήμιση που μου έχει κάνει».

Στη συνέχεια ο πρώην πρωθυπουργός εμφανίζεται να κρατάει το βιβλίο του και να λέει τη χαρακτηριστική ατάκα που έλεγε ο Αδωνις Γεωργιάδης στις τηλεπωλήσεις βιβλίων «το λιγουρέυεσαι;»

Δείτε το βίντεο (κάνετε κλικ στη φωτογραφία):