Η απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών είναι μια αναγκαία πρωτοβουλία. Η πραγματική της επιτυχία, όμως, θα κριθεί από το αν η εφαρμογή της θα στηριχθεί σε ευρωπαϊκά συμβατή συμμόρφωση, τεχνική επάρκεια και ουσιαστικό σεβασμό στα δικαιώματα των παιδιών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να ανακοινώσει μέσω TikTok ένα μέτρο που αφορά ακριβώς τον κόσμο του TikTok: την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου 2027. Η επιλογή του μέσου δεν ήταν τυχαία. Έδειξε ότι η συζήτηση για τα social media δεν μπορεί να γίνεται σαν να αφορά έναν αφηρημένο ψηφιακό χώρο, αλλά το πραγματικό καθημερινό περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνουν πλέον παιδιά και έφηβοι.

Η πρωτοβουλία είναι ευπρόσδεκτη. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό, κοινωνικά ορατό και πολιτικά ώριμο για παρέμβαση. Από εδώ και πέρα, όμως, αρχίζει το δύσκολο μέρος: η μετάβαση από την εξαγγελία στη θεσμική αρχιτεκτονική.

Γιατί το μέτρο είναι αναγκαίο

Η ανησυχία για τις επιπτώσεις των social media στους ανηλίκους δεν είναι πια ηθικός πανικός. Είναι υπαρκτή δημόσια συζήτηση, βασισμένη σε κοινωνική εμπειρία, σε αυξανόμενα περιστατικά cyberbullying, σε φαινόμενα εθιστικής χρήσης και σε σοβαρά ερωτήματα για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων.

Διεθνώς, η συζήτηση έχει ήδη ωριμάσει. Ο U.S. Surgeon General προειδοποίησε ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ώστε τα social media να θεωρούνται ασφαλή για παιδιά, ενώ βιβλία όπως το The Anxious Generation του Jonathan Haidt έφεραν στο επίκεντρο τη σχέση μεταξύ ψηφιακής υπερέκθεσης και επιδείνωσης δεικτών ψυχικής υγείας στους εφήβους. Στην Ελλάδα, τα στοιχεία από φορείς ασφαλούς πλοήγησης, οι αναφορές για cyberbullying και η ολοένα μικρότερη ηλικία πρώτης έκθεσης δείχνουν ότι το πρόβλημα δεν είναι ούτε θεωρητικό ούτε μακρινό.

Η κυβέρνηση ορθώς επιλέγει να αντιμετωπίσει το ζήτημα όχι απλώς ως θέμα γονικής επιτήρησης, αλλά ως ζήτημα δημόσιας προστασίας των ανηλίκων. Αυτή είναι η σωστή αφετηρία. Και ακριβώς επειδή είναι σωστή, χρειάζεται και το αντίστοιχο θεσμικό βάθος.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η επιστήμη έχει κλείσει οριστικά τη συζήτηση. Υπάρχουν ακόμη μελέτες που δείχνουν μικτές ή περιορισμένες συσχετίσεις ανάμεσα στη χρήση social media και σε ορισμένες ψυχολογικές επιπτώσεις. Όμως η έλλειψη απόλυτης ομοφωνίας δεν αναιρεί την ανάγκη για δράση. Η αρχή της προφύλαξης δικαιολογεί παρέμβαση όταν πρόκειται για ανηλίκους. Απλώς επιβάλλει η παρέμβαση να είναι μετρημένη, τεκμηριωμένη και αναθεωρήσιμη.

Τι ανακοινώθηκε - και τι πρέπει τώρα να εξειδικευτεί

Με βάση τις μέχρι τώρα διευκρινίσεις, η απαγόρευση αφορά πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως ορίζονται στον Digital Services Act, δηλαδή υπηρεσίες που επιτρέπουν δημιουργία προφίλ, αλληλεπίδραση και δημόσια ή ημι-δημόσια διάχυση περιεχομένου. Η κύρια ευθύνη εφαρμογής μεταφέρεται στις ίδιες τις πλατφόρμες, οι οποίες θα πρέπει να εγκαταστήσουν αξιόπιστους μηχανισμούς επαλήθευσης ηλικίας και να προχωρήσουν και σε επανεπαλήθευση υφιστάμενων λογαριασμών.

Αυτό είναι σωστό ως κατεύθυνση. Το κράτος δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ευθύνη των πλατφορμών· μπορεί όμως να τις υποχρεώσει να αναλάβουν το κόστος της συμμόρφωσης.

Από εδώ και πέρα, όμως, η ποιότητα του μέτρου θα κριθεί στις λεπτομέρειες: στην τεχνολογία age verification, στη σχέση του με το KidsWallet, στη μεταχείριση των εφαρμογών messaging, στην ασφαλή διαχείριση των δεδομένων και στην οριοθέτηση των ευθυνών μεταξύ κράτους, γονέων και πλατφορμών.

Τα τρία θεσμικά τεστ: GDPR, DSA, αναλογικότητα

Η μεγαλύτερη πρόκληση του μέτρου δεν είναι πολιτική. Είναι κανονιστική. Και εδώ υπάρχουν τρία σαφή τεστ.

Το πρώτο είναι ο GDPR. Η επαλήθευση ηλικίας προϋποθέτει επεξεργασία δεδομένων. Άρα το ερώτημα δεν είναι μόνο πώς θα αποκλείονται οι ανήλικοι από τις πλατφόρμες, αλλά και με ποιον τρόπο αυτό θα γίνεται με ελαχιστοποίηση των δεδομένων, περιορισμό του σκοπού και χωρίς δευτερογενή χρήση των δεδομένων.

Το δεύτερο είναι ο Digital Services Act. Οι πολύ μεγάλες πλατφόρμες δεν εποπτεύονται αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο. Υπάρχει ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική εποπτείας, διαδικασίες TRIS και όρια που απορρέουν από το ενωσιακό δίκαιο. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί απλώς να νομοθετήσει σαν να δρα σε θεσμικό κενό. Πρέπει να κινηθεί έτσι ώστε η πρωτοβουλία της να μπορεί να αντέξει και στο ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι μόνο στο εσωτερικό πολιτικό ακροατήριο.

Το τρίτο είναι η αναλογικότητα. Μια απόλυτη απαγόρευση (blanket ban) χωρίς γονική εξαίρεση είναι πιο αυστηρή από άλλες ευρωπαϊκές προσεγγίσεις. Αυτό δεν το καθιστά αυτομάτως λανθασμένο. Το καθιστά, όμως, περισσότερο απαιτητικό ως προς την αιτιολόγησή του. Πρέπει να αποδειχθεί ότι το μέτρο είναι πρόσφορο, αναγκαίο και ανάλογο προς τον σκοπό της παιδικής προστασίας.

Τι μας διδάσκει η εμπειρία της Αυστραλίας

Η Αυστραλία είναι το πρώτο μεγάλο πεδίο παρατήρησης για τέτοιου τύπου ρύθμιση. Το βασικό μάθημα είναι διπλό.

Πρώτον, οι πλατφόρμες συμμορφώνονται μόνο όταν το κόστος μη συμμόρφωσης γίνεται πραγματικό. Χωρίς ισχυρή εποπτεία και ουσιαστικές κυρώσεις, οι ηλικιακοί περιορισμοί μένουν συχνά τυπικοί.

Δεύτερον, η επιβολή είναι τεχνικά δυσκολότερη απ’ όσο φαίνεται. Facial estimation, ψευδείς δηλώσεις ηλικίας, λογαριασμοί γονέων, VPNs και πολλαπλές συσκευές δημιουργούν πεδία παράκαμψης.

Υπάρχει και ένα ακόμη κρίσιμο συμπέρασμα: οι περιορισμοί πρόσβασης έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία όταν συνοδεύονται από αλλαγή του ίδιου του μοντέλου λειτουργίας των πλατφορμών. Δηλαδή από safe-by-design πρακτικές, περιορισμό reward loops, autoplay, infinite scroll και άλλων μηχανισμών που ενισχύουν εθιστική χρήση. Αν η συζήτηση μείνει μόνο στο «ποιος μπαίνει» και όχι στο «τι είδους ψηφιακό περιβάλλον συναντά», θα έχει μείνει μισή.

Η σημασία ενός ολιστικού πλαισίου

Καμία ρύθμιση αυτού του τύπου δεν είναι πανάκεια. Και σωστά η κυβέρνηση δεν το παρουσιάζει έτσι. Το μέτρο θα είναι πιο ισχυρό αν ενταχθεί σε ένα ολιστικό πλαίσιο που θα περιλαμβάνει γονεϊκά εργαλεία, ψηφιακή παιδεία, σχολικές πολιτικές, ενίσχυση μηχανισμών αναφοράς και υποχρεώσεις ασφαλούς σχεδιασμού για τις ίδιες τις πλατφόρμες.

Υπάρχει και μια άλλη πλευρά που δεν πρέπει να αγνοηθεί. Για ορισμένα παιδιά —ιδίως σε απομονωμένα περιβάλλοντα, σε δύσκολες οικογενειακές συνθήκες ή σε καταστάσεις κοινωνικής περιθωριοποίησης— τα social media λειτουργούν και ως δίκτυο υποστήριξης, πληροφόρησης και έκφρασης. Άρα η προστασία δεν πρέπει να εξελιχθεί σε αποκοπή. Ο νόμος χρειάζεται να προστατεύει χωρίς να τυφλώνεται απέναντι στη σύνθετη πραγματικότητα της εφηβικής ζωής.

Η στρατηγική αξία: η Ελλάδα σε ρόλο ευρωπαϊκού πρωτοπόρου

Η ελληνική πρωτοβουλία δεν έχει μόνο εσωτερική πολιτική σημασία. Έχει και ευρωπαϊκή διάσταση. Η επιστολή του πρωθυπουργού προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και η συζήτηση για κοινό μηχανισμό age verification δείχνουν ότι η Ελλάδα δεν ακολουθεί απλώς μια τάση, αλλά επιχειρεί να επηρεάσει την κατεύθυνσή της. Αυτό είναι πολιτικά σημαντικό. Δείχνει ότι μια χώρα όπως η Ελλάδα μπορεί να συμβάλει σε έναν νέο ευρωπαϊκό κανόνα για την προστασία των ανηλίκων στον ψηφιακό χώρο.

Εργαλεία όπως το KidsWallet μπορούν να λειτουργήσουν ως συγκριτικό πλεονέκτημα, αρκεί να ενσωματωθούν σε πλαίσιο privacy by design.

Ένα checklist για σωστή εφαρμογή

Για να αποκτήσει το μέτρο πραγματική αντοχή, η νομοθετική εξειδίκευση πρέπει να στηριχθεί σε ορισμένες βασικές προϋποθέσεις.

Πρώτον, σε Εκτίμηση Αντικτύπου Δικαιωμάτων Παιδιών (Child Rights Impact Assessment — CRIA), ώστε η ίδια η οπτική των ανηλίκων να μην απουσιάζει από μια νομοθεσία που τους αφορά άμεσα.

Δεύτερον, σε Εκτίμηση Αντικτύπου στην Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (DPIA) για κάθε μηχανισμό age verification, πριν από την εφαρμογή του, με ουσιαστική εμπλοκή της Αρχής Προστασίας Δεδομένων.

Τρίτον, σε ρήτρα επανεξέτασης του μέτρου μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, με βάση μετρήσιμους δείκτες αποτελεσματικότητας: περιστατικά cyberbullying, ποσοστά παράκαμψης, μεταβολές στη χρήση, δείκτες ψυχοκοινωνικής επιβάρυνσης.

Τέταρτον, σε ρητή απαγόρευση δευτερογενούς χρήσης των δεδομένων επαλήθευσης ηλικίας.

Πέμπτον, σε μηχανισμό παραπόνων προσβάσιμο σε ανηλίκους και γονείς σε περίπτωση εσφαλμένου αποκλεισμού.

Έκτον σε safe by design υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες, ώστε η συμμόρφωση να μη σημαίνει μόνο αποκλεισμό, αλλά και ανασχεδιασμό του ψηφιακού περιβάλλοντος που απευθύνεται σε παιδιά.

Η συμμόρφωση ως πράξη φροντίδας

Η κοινωνική συναίνεση στο ζήτημα υπάρχει. Η κυβέρνηση έκανε σωστά που αναγνώρισε ότι αυτό δεν μπορεί πια να μείνει μια ιδιωτική οικογενειακή αγωνία. Το μετέτρεψε σε δημόσιο ζήτημα πολιτικής.

Τώρα, όμως, ξεκινά η πιο σημαντική δουλειά: να μετατραπεί η πολιτική βούληση σε αρχιτεκτονική συμμόρφωσης. Σε επαλήθευση ηλικίας (age verification) που να σέβεται την ιδιωτικότητα. Σε επιβολή (enforcement) που να αντέχει στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Σε προστασία που να είναι πραγματική, όχι απλώς διακηρυκτική.

Η Ελλάδα έκανε ένα γενναίο βήμα. Το ζητούμενο είναι τώρα να το κάνει και σωστά.

Από το «6-7» της γλώσσας των εφήβων μέχρι τη γλώσσα της νομοθέτησης, η απόσταση είναι μεγάλη. Αυτήν ακριβώς την απόσταση καλείται τώρα να καλύψει η πολιτεία — με σοβαρότητα, τεχνική επάρκεια και σεβασμό στα δικαιώματα των παιδιών.

*Ο Γιάννης Σ. Καλαντζάκης είναι εμπειρογνώμων για πολιτικές υγείας, ESG συμμόρφωση και προστασία δεδομένων, ιδρυτής της OLYSIS και συνιδρυτής του Urban Policy Lab, cDPO σε 30+ οργανισμούς. Οι απόψεις εκφράζονται με προσωπική ιδιότητα.