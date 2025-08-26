Αντίστροφη μέτρηση για ΔΕΘ: Επανασχεδιασμός της φορολογίας και αυξήσεις μισθών και συντάξεων στο «καλάθι» της κυβέρνησης

Ριζικές αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος, αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.

Στόχος, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, είναι η αύξηση του καθαρού εισοδήματος, για τουλάχιστον 3,5 εκατομμύρια πολίτες. Οι αυξήσεις, σε μισθούς και συντάξεις, θα εμφανιστούν στις καταβολές που θα αφορούν τον Ιανουάριο του 2026, ενώ σημαντική στήριξη θα υπάρξει στους φορολογούμενους με παιδιά.

Πιο αναλυτικά, η νέα κλίμακα φορολογίας, που θα αφορά μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και αυτοαπασχολούμενους, θα οδηγήσει σε μόνιμες μειώσεις φόρων. Το όφελος θα γίνει άμεσα ορατό με την καταβολή των μισθών και συντάξεων του Ιανουαρίου 2026, καθώς οι κρατήσεις θα είναι μειωμένες.

Περισσότεροι από 3,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι με εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ αναμένεται να επωφεληθούν, με την κυβέρνηση να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των οικογενειών με παιδιά και, ακόμη περισσότερο, των πολυτέκνων.

Το πακέτο μέτρων θα περιλαμβάνει επίσης παρεμβάσεις στη φορολόγηση των ενοικίων, καθώς και διορθώσεις στη φορολογική μεταχείριση των ελεύθερων επαγγελματιών, ώστε να μειωθούν οι ανισότητες και να ενισχυθεί η φορολογική δικαιοσύνη.

Νέα φορολογική κλίμακα: Μόνιμες μειώσεις φόρων για 3,5-4 εκατ. πολίτες από τον Ιανουάριο 2026

Μόνιμη παρέμβαση στη φορολογία εισοδήματος

Ο επανασχεδιασμός της κλίμακας αφορά σχεδόν το σύνολο των φορολογουμένων.

Στόχος είναι η αύξηση του καθαρού εισοδήματος και η στήριξη της μεσαίας τάξης ενώ το όφελος θα φανεί από τον Ιανουάριο 2026, με μειωμένη παρακράτηση φόρου σε μισθούς και συντάξεις.

Ωφελούμενοι

Σχεδόν το σύνολο όσων καταβάλλουν φόρο εισοδήματος.

Περισσότερα από 3,5-4 εκατομμύρια φορολογούμενοι με εισόδημα άνω των 10.000 ευρώ.

Μεσαία τάξη στο επίκεντρο

Το μεγαλύτερο όφελος θα δουν οι φορολογούμενοι με εισοδήματα 15.000–40.000 ευρώ με στόχο να περιοριστεί το κίνητρο φοροδιαφυγής και να ενισχυθούν οι «καλοί μισθοί».

Στήριξη οικογενειών με παιδιά

Ειδική πρόβλεψη για μεγαλύτερες ελαφρύνσεις σε οικογένειες. Η παρέμβαση συνδέεται με την αντιμετώπιση της δημογραφικής κρίσης, καθώς οι γεννήσεις αναμένεται να πέσουν φέτος κάτω από 65–70 χιλιάδες.

Παρεμβάσεις στη φορολογία ενοικίων

Μειώσεις φόρων στα εισοδήματα από ενοίκια. Στόχος: να δοθούν κίνητρα για άνοιγμα κλειστών ακινήτων και αύξηση προσφοράς στην αγορά κατοικίας. Οι τελικές αποφάσεις θα παρουσιαστούν από τον πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.