Ο Ανάλγητος

Ο πρόεδρος Κυριάκος επέστρεψε από τις ΗΠΑ αποφασισμένος να βάλει τάξη στα του οίκου του. Εντολή πρώτη να απαντώνται άμεσα οι ρωσοψεκασμένες θεωρίες που κυκλοφορούν στα Social Media. Και πολύ άργησαν! Το πλήρωσαν και πολύ άσχημα με τα Τέμπη, όταν διάφοροι «περίεργοι λογαριασμοί» άρχισαν να κινούν θεωρίες συνομωσίας και η ΕΥΠ τους διαβεβαίωνε ότι «ουδέν αξιοπερίεργο». Χρειάστηκε να κυριαρχήσουν τα ξυλόλια στον δημόσιο διάλογο για να αρχίσουν να ψάχνουν τι πήγε στραβά. Κανονικά εκείνο που χρειάζεται να γίνει πρώτο απ’ όλα είναι να γκρεμιστεί το κτίριο της Κατεχάκη, αλλά αυτή είναι μία άλλη συζήτηση.

Πάντως, υπάρχει πλέον κεντρική γραμμή: Μην αφήνετε αναπάντητο οποιοδήποτε fake news. Αυτό είναι το μήνυμα που κρύβεται πίσω από την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο υπουργικό, λέγοντας πως «παλεύουμε για την αλήθεια από τα Τέμπη μέχρι την εξωτερική πολιτική».

Εδώ έφτασε ο αθεόφοβος Κυριάκος Βελόπουλος να γράψει στο facebook για την περίφημη φωτογραφία του κ. Μητσοτάκη με τον Τραμπ. Την οποία ανάρτηση την αντέγραψαν ως προς το πνεύμα της μέχρι και στελέχη του ΑΝΤΑΡΣΥΑ! Στη συνέχεια άπαντες κατέβασαν τις αρχικές τους αναρτήσεις, αλλά η «ζημιά» είχε ήδη γίνει. Ο σπόρος της αμφιβολίας έπεσε σε ένα περιβάλλον που έχει εθιστεί στο ψέμα και στη διαδικτυακή βία.

Την ίδια ακριβώς τακτική ακολουθούν και οι Ρώσοι με την Ουκρανία. Λεπτομέρεια; Φυσικά και όχι!

Ο Σταύρος Παπασταύρου απάντησε στους Τούρκους για τη συνεκμετάλλευση ότι «Καζάν καζάν γιοκ». Οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι μια χαριτωμενιά την είχε η δήλωση του υπουργού Ενέργειας. Μου δημιουργήθηκε δε, η αίσθηση ότι δεν άκουγα τον υπουργό της Ενέργειας, αλλά τον υπουργό των Εξωτερικών. Κι επειδή είμαι εξ φύσεως καχύποπτος, ψάχνω να βρω τη σημειολογία πίσω από τις φωτογραφίες του κ. Σταύρου με τη νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στη χώρα μας και των διαρροών ότι ο υπουργός μας είχε πολλές και σημαντικές συναντήσεις στις ΗΠΑ.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας είναι η ακρίβεια. Γνωστό σε όλους, εκτός κι αν κάποιος είναι πλήρως αποκομμένος απ’ αυτόν τον κόσμο και τα προβλήματά του. Η μια πηγή του κακού είναι το χοντρεμπόριο, όπου παρατηρείται δομικό πρόβλημα στον τρόπο δράσης του. Τα δομικά προβλήματα, όμως, δεν θεραπεύονται εύκολα και γρήγορα, έτσι ώστε να δώσουν απτά αποτελέσματα προς τους ψηφοφόρους. Η δεύτερη πηγή του κακού είναι η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Κι εκεί η κυβέρνηση πιστεύει ότι υπάρχουν περιθώρια. Αν όχι να μειωθούν οι τιμές, τουλάχιστον να μην ακολουθήσουν τον καλπασμό που παρατηρείται σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

Ο Αλέξης Τσίπρας ολοκληρώνει το συγγραφικό του έργο, το οποίο και θα κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο. Θα αναφέρεται στις διαπραγματεύσεις, στο δημοψήφισμα, στην κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ και στο μέλλον της Αριστεράς. Εν ολίγοις rebranding στη μνήμη μας επιχειρεί -ξανά- ο Αλέξης. Προβλέπουμε να γίνεται χαμός στα βιβλιοπωλεία! Έτσι και έχει και πιπεράτες λεπτομέρειες, βλέπουμε ουρές από την προηγούμενη νύκτα έξω από τα βιβλιοπωλεία στην παγωμένη Αθήνα.

Ο Ανάλγητος