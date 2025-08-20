Αντιπαράθεση Σδούκου - Ζαχαριάδη: «Ο Τσίπρας ανακοίνωσε έξοδο από τα μνημόνια» - «Εγώ θυμάμαι ότι έκανε διακοπές σε κότερο»

Αντιπαράθεση μεταξύ των εκπροσώπων του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Ζαχαριάδη και της ΝΔ, Αλεξάνδρας Σδούκου ξέσπασε με αφορμή την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια το 2018.
Ο Κώστας Ζαχαριάδης έκανε μία ανάρτηση με αφορμή την επέτειο της «εξόδου από τα μνημόνια» και τη σχετική ανακοίνωση που είχε κάνει στις 21 Αυγούστου του 2018 ο Αλέξης Τσίπρας. Η Αλεξάνδρα Σδούκου απάντησε με δική της ανάρτηση ασκώντας αιχμηρή κριτική στον τότε πρωθυπουργό. Ο Κώστας Ζαχαριάδης επανήλθε με μία ανάρτηση στην οποία την κατηγορεί για «χυδαιότητες».
Στην αρχική του ανάρτηση ο Κώστας Ζαχαριάδης ανέφερε: «21 Αυγούστου του 2018, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωνε από την Ιθάκη το τέλος των μνημονίων και τον τερματισμό της πολύχρονης Οδύσσειας του ελληνικού λαού. Η ΝΔ μιλούσε τότε για δήθεν "4ο μνημόνιο", μόνο και μόνο για να κερδίσει τις εκλογές το 2019».
21 Αυγούστου του 2018, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωνε από την Ιθάκη το τέλος των μνημονίων και τον τερματισμό της πολύχρονης Οδύσσειας του ελληνικού λαού.— Costas Zachariadis (@CZachariadis) August 20, 2025
Η ΝΔ μιλούσε τότε για δήθεν «4ο μνημόνιο», μόνο και μόνο για να κερδίσει τις εκλογές το 2019.
Επτά χρόνια μετά…
Η Αλεξάνδρα Σκούκου απάντησε: «Εγώ πάλι κύριε Ζαχαριάδη θυμάμαι ότι τον Αύγουστο του ‘18, λίγες μέρες μετά το Μάτι, ο κ. Τσίπρας έκανε διακοπές με το κότερο, για να "ξεσκάσει" από τις σκοτούρες».
Εγώ πάλι κύριε @CZachariadis, θυμάμαι ότι τον Αύγουστο του ‘18, λίγες μέρες μετά το Μάτι, ο κ. Τσίπρας έκανε διακοπές με το κότερο, για να “ξεσκάσει” από τις σκοτούρες. https://t.co/9SePoftmxk https://t.co/eFUFgS6t4v— Alexandra Sdoukou (@ASdoukou) August 20, 2025
Στην ανάρτηση απάντησε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος υποστήριξε ότι «το 2018 ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλαν τη χώρα από τα μνημόνια» κατηγορώντας εν συνεχεία τη ΝΔ ότι την επανέφεραν στα μνημόνια.
Τόσο χαμηλά κ.Σδούκου; Αυτή είναι η ΝΔ όταν στερείται επιχειρημάτων ξεκινάει τις χυδαιότητες. Επί της ουσίας καμία κουβέντα, μόνο λάσπη και η μπάλα στην εξέδρα. Το 2018 ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλαν τη χώρα από τα μνημόνια που την έβαλαν και την βύθισαν οι δικές σας… https://t.co/urtNOu5Vwf— Costas Zachariadis (@CZachariadis) August 20, 2025