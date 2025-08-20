Αντιπαράθεση Σδούκου - Ζαχαριάδη: «Ο Τσίπρας ανακοίνωσε έξοδο από τα μνημόνια» - «Εγώ θυμάμαι ότι έκανε διακοπές σε κότερο»

Αντιπαράθεση μεταξύ των εκπροσώπων του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Ζαχαριάδη και της ΝΔ, Αλεξάνδρας Σδούκου ξέσπασε με αφορμή την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια το 2018.

Ο Κώστας Ζαχαριάδης έκανε μία ανάρτηση με αφορμή την επέτειο της «εξόδου από τα μνημόνια» και τη σχετική ανακοίνωση που είχε κάνει στις 21 Αυγούστου του 2018 ο Αλέξης Τσίπρας. Η Αλεξάνδρα Σδούκου απάντησε με δική της ανάρτηση ασκώντας αιχμηρή κριτική στον τότε πρωθυπουργό. Ο Κώστας Ζαχαριάδης επανήλθε με μία ανάρτηση στην οποία την κατηγορεί για «χυδαιότητες».

Στην αρχική του ανάρτηση ο Κώστας Ζαχαριάδης ανέφερε: «21 Αυγούστου του 2018, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωνε από την Ιθάκη το τέλος των μνημονίων και τον τερματισμό της πολύχρονης Οδύσσειας του ελληνικού λαού. Η ΝΔ μιλούσε τότε για δήθεν "4ο μνημόνιο", μόνο και μόνο για να κερδίσει τις εκλογές το 2019».

Η Αλεξάνδρα Σκούκου απάντησε: «Εγώ πάλι κύριε Ζαχαριάδη θυμάμαι ότι τον Αύγουστο του ‘18, λίγες μέρες μετά το Μάτι, ο κ. Τσίπρας έκανε διακοπές με το κότερο, για να "ξεσκάσει" από τις σκοτούρες».

Στην ανάρτηση απάντησε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος υποστήριξε ότι «το 2018 ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλαν τη χώρα από τα μνημόνια» κατηγορώντας εν συνεχεία τη ΝΔ ότι την επανέφεραν στα μνημόνια.