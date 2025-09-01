Ανοίκεια επίθεση Δούκα σε Ολ. Κεφαλογιάννη επειδή ζητά να σβηστούν τα υβριστικά γκράφιτι κατά του Ισραήλ

Επίθεση κατά της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη, η οποία με επιστολή της ζήτησε τη διαγραφή των υβριστικών γκράφιτι κατά του Ισραήλ από τοίχους της Αθήνας, εξαπέλυσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Να σημειωθεί ότι στην επιστολή της η υπουργός Τουρισμού εκφράζει την ανησυχία της για τα εκτεταμένα υβριστικά και απειλητικά γκράφιτι κατά του Ισραήλ και των Ισραηλινών πολιτών, τα οποία εκτός των άλλων πλήττουν και τη διεθνή εικόνα της πρωτεύουσας και υπογραμμίζει ότι η Αθήνα πρέπει να αντανακλά τις αξίες της φιλοξενίας και του σεβασμού που χαρακτηρίζει τους Έλληνες, χωρίς να αφήνει χώρο σε φαινόμενα ρατσισμού, αντισημιτισμού και μισαλλοδοξίας.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Δούκας ωστόσο επιχείρησε για ακόμη μία φορά να εμφανίσει εαυτόν ως «πολιορκημένο» από την κυβέρνηση, καταγγέλλοντας «κυβερνητικό μέτωπο» σε βάρος του.

Ο δήμαρχος έφτασε μάλιστα στο σημείο να κατηγορήσει την κ. Κεφαλογιάννη ότι «ταυτίζεται πλήρως με τις απόψεις του πρέσβη του Ισραήλ», ενώ, αντί να παρουσιάσει αποδείξεις πως έχουν αντιμετωπιστεί τα απειλητικά συνθήματα, περιορίστηκε σε φωτογραφίες γενικών καθαρισμών, που δεν φαίνεται να σχετίζονται με το επίμαχο ζήτημα.

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

«Άλλο ένα Υπουργείο συμμετέχει στο κυβερνητικό μέτωπο κατά του δήμου της Αθήνας.

Σήμερα το απόγευμα με μεγάλη καθυστέρηση το Υπουργείο Τουρισμού θυμήθηκε τα γκράφιτι και το Ισραήλ, ταυτιζόμενο πλήρως με τις απόψεις του πρέσβη του Ισραήλ.

Καλοδεχούμενες και άλλες επιθέσεις των Υπουργείων τώρα που "γυρίζει".

ΥΓ. Στις εικόνες μπορείτε να δείτε την επιστολή του Υπουργείου Τουρισμού και τις φωτογραφίες που αποδεικνύουν τη συστηματική δουλειά που κάνει η Διεύθυνση Καθαριότητας για τον καθαρισμό των τοίχων και των μνημείων της Αθήνας».