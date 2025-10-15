Ανδ. Παναγιωτόπουλος (ΣΥΡΙΖΑ): Υπάρχουν τριτοκοσμικοί ψημένοι που αντέχουν περισσότερες ώρες στον ήλιο

Αίσθηση προκάλεσε σχόλιο του βουλευτή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέα Παναγιωτόπουλου, ο οποίος, κατά τη διάρκεια συζήτησης για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο σε πάνελ του Mega, αναφέρθηκε στις δύσκολες συνθήκες εργασίας - όπως στα θερμοκήπια - λέγοντας ότι «οι τριτοκοσμικοί, που προέρχονται από χώρες πιο ψημένες στον ήλιο, αντέχουν λίγο περισσότερο».

Συγκεκριμένα, αναφερόμενος στην έλλειψη εργατικών χεριών στη δική του εκλογική περιφέρεια, υποστήριξε ότι οι δύσκολες συνθήκες εργασίας αποτρέπουν πολλούς από το να απασχοληθούν, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «δεν μπορεί ο άλλος μέσα σε ένα θερμοκήπιο να δουλέψει 12-13 ώρες».

Ωστόσο, στη συνέχεια προχώρησε σε μια τοποθέτηση που προκάλεσε αμηχανία, δηλώνοντας ότι «οι βορειότεροι και οι λευκότεροι δυσκολεύονται περισσότερο», ενώ «οι τριτοκοσμικοί, που είναι από χώρες πιο ψημένες στον ήλιο, αντέχουν λίγο περισσότερο».

Συμπλήρωσε πάντως ότι αυτό «δεν σημαίνει πως μπορείς να βάλεις έναν άνθρωπο να δουλεύει 12 ή 15 ώρες μέσα σε θερμοκήπιο με 40 και 50 βαθμούς Κελσίου».

Η αναφορά του όρου «τριτοκοσμικοί» προκάλεσε αντιδράσεις από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στο πάνελ, με ορισμένους να επισημαίνουν ότι «κανείς άνθρωπος δεν είναι τριτοκοσμικός».

Ο κ. Παναγιωτόπουλος επιχείρησε στη συνέχεια να δικαιολογήσει τη δήλωσή του, λέγοντας ότι «παλιότερα έτσι γινόταν και τώρα γυρνάμε πάλι πίσω», προσθέτοντας πως «κάποτε πηγαίναμε και με τα γαϊδούρια».