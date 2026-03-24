«To the point» με τον Ζαχαρία Ζούπη

Oι έρευνες κοινής γνώμης είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για να κατανοούμε τις πολιτικές διεργασίες, τις τάσεις και τους συσχετισμούς που διαμορφώνονται. Είναι όμως πιο χρήσιμο, όταν διερευνούμε βαθύτερες τάσεις διαχρονικές. Έτσι πέραν της συζήτησης για θέματα της συγκυρίας, πρέπει να απασχολήσουν περισσότερο τα ευρήματα που δείχνουν ότι μόνο ο ένας στους τέσσερις εμπιστεύεται το Πολιτικό Σύστημα και περίπου ο ένας στους τρεις την Δικαιοσύνη.

Μιλάμε για μια μαζική και κυρίαρχη δυσπιστία που δεν περιορίζεται μόνο στην Κυβέρνηση, αλλά επεκτείνεται στην Αντιπολίτευση και αγγίζει την λειτουργία των θεσμών. Για μια διαδικασία διαχρονικής επιδείνωσης του βαθμού εμπιστοσύνης και όχι για ένα στιγμιαίο φαινόμενο. Αυτή η πολυεπίπεδη κρίση εμπιστοσύνης χρειάζεται αντιμετώπιση, διαφορετικά μπορεί να οδηγεί σε αποξένωση των πολιτών, σε κρίση νομιμοποίησης, σε επικίνδυνες καταστάσεις.

Αυτό το περιβάλλον μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με ριζικές αλλαγές που θα πείσουν ότι όλα μπαίνουν σε νέες βάσεις. Μια μοναδική ευκαιρία για ριζικές αλλαγές είναι η διαδικασία Συνταγματικής Αναθεώρησης. Δεν ξέρω όμως αν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι, αν δούμε τις κατ΄αρχήν τοποθετήσεις των κομμάτων της Αντιπολίτευσης.

Πάντως στην έρευνα της OPINION POLL για το ACTION 24 τον Ιανουάριο, το 63.1% θεωρούσαν ότι όλα τα κόμματα θα πρέπει να δείξουν συναινετική διάθεση και να ψηφίσουν από αυτή την Βουλή όσες διατάξεις συμφωνούν, ώστε να διευκολύνουν τη διαδικασία. Αντίθετη άποψη είχε το 21%. Θα ακούσει κανείς την φωνή της κοινωνίας;

* Ο Zαχαρίας Ζούπης, στέλεχος εταιριών έρευνας αγοράς, δημοσκοπήσεων και επικοινωνίας από την δεκαετία του ‘90, είναι σήμερα Διευθυντής Ερευνών και Στρατηγικής Επικοινωνίας της OPINION POL. Είχε την ευθύνη του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της επιστημονικής επιμέλειας ερευνητικών προγραμμάτων και στρατηγικής επικοινωνίας. Έχει διεξάγει πολυάριθμες πολιτικές, αυτοδιοικητικές, κοινωνικές, εμπορικές έρευνες και focus groups. Έχει γράψει εκατοντάδες άρθρα και δύο βιβλία («Εκεί γύρω στα τριάντα», «40+1 άρθρα για την Κεντροαριστερά»).