Κυρ. Πιερρακάκης: Πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις για τα ΕΛΤΑ - Ποια 204 καταστήματα θα κλείσουν

Στη Βουλή, ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε την ανάγκη λήψης «δύσκολων αποφάσεων» για να διασφαλιστεί η επιβίωση των προβληματικών ΕΛΤΑ, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της διοίκησης του οργανισμού για το κλείσιμο 204 καταστημάτων.

«Τα ΕΛΤΑ αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, αλλά πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν», υπογράμμισε ο υπουργός, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη στηρίξει τον οργανισμό μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και εθελουσίας εξόδου.

Ο κ. Πιερρακάκης επισήμανε: «Το ζητούμενο είναι η επιβίωση του οργανισμού. Τα προβλήματα που έχουν τα ΕΛΤΑ είναι πολλά και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η αλληλογραφία αποτελεί μόλις το 10% της προηγούμενης δραστηριότητας. Πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις».

Παράλληλα, ο υπουργός τόνισε ότι κατά τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων λαμβάνονται υπόψη όλες οι παράμετροι: «Εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί κάθε πτυχή, και αυτό γίνεται. Θέλω να τονίσω ότι τα χρήματα που έχουν εισέλθει στο ταμείο των ΕΛΤΑ προορίζονται για να διασφαλίσουν την επιβίωση του οργανισμού, όχι το αντίθετο».

Το θέμα θα συζητηθεί στη Βουλή

Την άμεση σύγκληση σε κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και της Παραγωγής και Εμπορίου με την παρουσία των αρμόδιων υπουργών, αλλά και του εκπροσώπου του Υπερταμείου, ζήτησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατά την έναρξη της συνεδρίασης του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη - Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία» στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων.

Θετική στο αίτημα και η ΝΔ για την άμεση σύγκληση των Επιτροπών, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα της απόφασης να κλείσουν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων Αθανάσιος Καββαθάς έκανε γνωστό ότι ήδη βρίσκεται σε συνεννόηση με τον αρμόδιο υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, προκειμένου να διεξαχθεί αυτή η συνεδρίαση και θα ενημερώσει σχετικά την Επιτροπή για την ημέρα διεξαγωγής της.

Ο βουλευτής της ΝΔ Στέλιος Πέτσας απάντησε πως «οι βουλευτές της ΝΔ που στηρίζουν την κυβέρνηση, έχουν ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες και έχουν θέσει το θέμα που υπάρχει με την απόφαση αυτή όχι μόνο στον αρμόδιο υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης αλλά και στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με χθεσινή τηλεδιάσκεψη. Δεν ξέρω ποια θα είναι η στάση της κυβέρνησης σχετικά με το αίτημα που διατυπώθηκε τώρα από την αντιπολίτευση για την έκτακτη αυτή σύγκληση των Επιτροπών, αλλά πρόκειται για ένα θέμα που δεν είναι τεχνοκρατικό - γιατί όντως μόλις το 10% των εσόδων τους προέρχεται από τα φυσικά τους καταστήματα, ενώ το 45% των βαρών των ΕΛΤΑ προέρχονται από αυτή την λειτουργίας τους- αλλά υπάρχουν θέματα εξυπηρετήσεων των πολιτών όχι μόνο των παραμεθορίων περιοχών αλλά και σε μεγάλες περιοχές και αυτό πρέπει να το δούμε».

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Αθανάσιος Καββαθάς είπε ότι «το θέμα των ΕΛΤΑ απασχολεί όλες τις τοπικές κοινωνίες, έχουν κλείσει 203 καταστήματα και χθες το βράδυ εγώ δέχθηκα πάνω από 100 τηλεφωνικές διαμαρτυρίες γιατί κλείνει το ταχυδρομείο στο πιο κεντρικό σημείο του νησιού μου, στο Νυδρί της Λευκάδας» και έκανε γνωστό πως «χθες, συζήτησα με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και διερευνούμε για να διεξαχθεί μια συνεδρίαση μαζί με τα ΕΛΤΑ στην Επιτροπή μας καθώς το ζήτημα μας αγγίζει όλους». Για τον ακριβή χρόνο διεξαγωγής της συνεδρίασης ο κ. Καββαθάς επιφυλάχθηκε να ενημερώσει την Επιτροπή ίσως ακόμα και σήμερα, εάν όχι την Δευτέρα για το πότε θα γίνει αυτή».

Η απόφαση του κλεισίματος καταστημάτων των ΕΛΤΑ τίθεται στις τοποθετήσεις των εισηγητών και ειδικών αγορητών επί του νομοσχεδίου για την «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη - Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία».

Τα καταστήματα που θα κλείσουν

ΑΓΙΑΣ

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡ.

ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΘΕΣ 11)

ΑΓΙΑΣΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

ΑΚΡΑΤΑΣ - ΑΙΓΕΙΡΑΣ

ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΑΘ 171)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ

ΑΛΙΜΟΥ

ΑΜΑΡΙΟΥ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (2) (CARREFOUR)

ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ

ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ

ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ

ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΡΝΑΙΑΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΥΚΗΝΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

ΑΡΧΑΝΩΝ

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΑΣΤΡΟΥΣ

ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

ΑΦΑΝΤΟΥ

ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ (ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ)

ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ

ΒΙ.ΠΕ.Θ.

ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΒΟΥΛΑΣ

ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΒΡΥΣΩΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

ΓΑΒΑΛΟΥΣ

ΓΑΖΙΟΥ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

ΓΑΥΡΙΟΥ

ΓΕΡΑΚΑ

ΓΚΟΥΡΑΣ

ΔΑΦΝΗΣ

ΔΑΦΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΔΑΦΝΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΔΕΛΦΩΝ

ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣΣ.

ΔΙΣΤΟΜΟΥ

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΟΥΝΤΑΣ

ΕΡΕΣΟΥ

ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΕΥΛΑΛΟΥ

ΕΦΥΡΑΣ

ΖΑΓΟΡΑΣ

ΖΙΤΣΑΣ

ΘΕΡΜΟΥ

ΘΗΣΕΙΟΥ (ΑΘ 18)

ΘΟΥΡΙΑΣ

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΙΑΛΥΣΟΥ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΙΕΡΙΣΣΟΥ

ΙΤΕΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2

ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κ. Ε. Μ. Π. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ

ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ

ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ

ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ

ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ

ΚΙΑΤΟΥ

ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ

ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΑΘ 49)

ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΚΡΗΝΙΔΩΝ

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΘ 13)

ΛΑΛΑ

ΛΕΒΙΔΙΟΥ

ΛΕΝΟΡΜΑΝ

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ

ΛΕΧΑΙΝΩΝ

ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ

ΛΙΜΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

ΛΟΥΡΟΥ

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ

ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΜΑΛΙΩΝ

ΜΑΝΔΡΑΣ

ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ

ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ

ΜΕΘΑΝΩΝ

ΜΕΛΙΓΑΛΑ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ

ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΜΗΘΥΜΝΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΑΘ 54)

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΜΟΥΔΡΟΥ

ΜΥΤΙΚΑ

ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΘ 14)

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ

ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΝΙΚΑΙΑΣ

ΝΙΚΗΤΗΣ

ΝΥΔΡΙΟΥ

ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ

ΟΙΑΣ

ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΘΕΣ 17)

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΠΑΤΡΑΣ 3

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ

ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ

ΠΥΛΑΙΑΣ

ΠΥΛΗΣ

ΡΑΧΩΝ

ΡΟΔΟΥ 2

ΣΕΡΒΙΩΝ

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΚΑΛΑΣ

ΣΚΥΔΡΑΣ

ΣΟΥΔΑΣ

ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΣΟΦΑΔΩΝ

ΣΟΦΙΚΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΖΑΒΡΟΥ (ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ)

ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ

ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΤΥΧΕΡΟΥ

ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

ΦΙΛΟΤΙΟΥ (ΧΑΛΚΕΙΟΥ)

ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ

ΦΥΤΕΙΩΝ

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ

ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

ΧΑΝΙΩΝ (Κ.Δ.)

ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΨΑΧΝΩΝ