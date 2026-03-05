Αλλάζει ο «χάρτης» της πολιτικής αντιπαράθεσης: Ποια τα νέα δεδομένα

Στο μικροσκόπιο των οικονομικών υπουργείων μπαίνουν μέρα με τη μέρα τα δεδομένα, που προκύπτουν και αφήνουν το αποτύπωμά τους στην παγκόσμια οικονομία, με κοινή εκτίμηση όλων ότι η διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων αναδεικνύεται ως ο καταλυτικός παράγοντας για τις συνθήκες, που θα διαμορφωθούν και για την ελληνική οικονομία.

Με βασικό στόχο, να διασφαλιστεί ότι η κυβέρνηση θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις επικείμενες προκλήσεις, η προσοχή στρέφεται σε τρία επίπεδα, την επάρκεια της αγοράς, την πρόληψη φαινομένων αισχροκέρδειας, αλλά και την αναζήτηση των δυνατοτήτων για τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών, αν κάτι τέτοιο απαιτηθεί, με τον σχεδιασμό για ένα νέο πακέτο μέτρων να έχει ήδη προχωρήσει.

Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι δεν τίθεται κανένα θέμα σε σχέση με τα αποθέματα ασφαλείας, υπογραμμίζοντας ότι «δεν θα υπάρξει κανένα ζήτημα τροφοδοσίας της αγοράς», την ίδια ώρα που ένα σαφάρι ελέγχων έχει ήδη προαναγγελθεί, ώστε να μπει «φρένο» σε αδικαιολόγητες ανατιμήσεις, πριν καν εκδηλωθούν.

Παράλληλα, υπό εξέταση βρίσκονται όλα τα σενάρια για μέτρα στήριξης, όπως είχε συμβεί και στο παρελθόν, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δηλώνει από το βήμα της Βουλής ότι «τα αρμόδια Υπουργεία είναι έτοιμα, εφόσον χρειαστεί, να αναπροσαρμόσουν τις κινήσεις τους και ήδη εξετάζουμε προληπτικά μέτρα ώστε να απορροφηθούν κατά το δυνατόν οι όποιες αρνητικές συνέπειες».

Η οικονομία, η διαχείριση των επιπτώσεων και η δυνατότητα της κυβέρνησης να παρέμβει στηρίζοντας τους πολίτες, αν οι συνθήκες το απαιτήσουν, είναι ένα από τα θέματα, που θεωρείται βέβαιο ότι θα μείνουν στην ατζέντα και την επόμενη ημέρα, με δεδομένο ότι για το Μέγαρο Μαξίμου η ενίσχυση των εισοδημάτων αποτελεί προτεραιότητα, ο σχεδιασμός για την αξιοποίηση του δημοσιονομικού χώρου την επόμενη χρονιά είναι αβέβαιο, αυτή την ώρα, αν θα μπορεί να υλοποιηθεί και ταυτόχρονα το «στοίχημα» της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας είναι κομβικής σημασίας για την κυβέρνηση και επίδικο της πολιτικής αντιπαράθεσης, πολλώ δε μάλλον όταν η χώρα εισέρχεται σε λίγους μήνες σε προεκλογικούς ρυθμούς.

Από το κυβερνητικό επιτελείο διαμηνύουν ότι διαθέτουν και τα οικονομικά και τα θεσμικά εργαλεία για τη στήριξη των πολιτών, παραπέμποντας για παράδειγμα στα μέτρα που είχαν ληφθεί με την έναρξη της ενεργειακής κρίσης κατά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία.

Στο οικονομικό επιτελείο εκτιμούν ότι η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, με χαρακτηριστικά όπως ο διπλάσιος ρυθμός ανάπτυξης από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, τα πλεονάσματα, οι χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές, όπως και το ισχύον δημοσιονομικό πλαίσιο αποτελούν εγγύηση για τη συνέχεια του οικονομικού προγραμματισμού, ακόμη και υπό αντίξοες συνθήκες, επισημαίνοντας ότι αντίστοιχα δυσμενή σενάρια έχουν ήδη ενσωματωθεί ως σενάρια ευαισθησίας στον προϋπολογισμό για το 2026.

Σε αυτά, προσθέτουν, μάλιστα και το νέο ενεργειακό μείγμα που διαθέτει πλέον η χώρα, μετά τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια.

«Στη νέα πραγματικότητα, αν έχεις πολιτική σταθερότητα, ισχυρή οικονομία, αποτρεπτική δύναμη και ενεργειακή ανθεκτικότητα, έχεις θεμέλια ισχύος, ασφάλειας και ευημερίας», δηλώνουν κυβερνητικά στελέχη και με τον τρόπο αυτό, ουσιαστικά βάζουν στην πολιτική ατζέντα τα θέματα, που θα μείνουν και μετά το τέλος του πολέμου ως διακύβευμα της επόμενης μέρας και επίδικο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Η αμυντική ενίσχυση της χώρας, σε βαθμό τέτοιο που να μπορεί να πρωτοστατεί στην ανάληψη πρωτοβουλιών επί του πεδίου, όπως συνέβη στην Κύπρο - με δυνάμεις, όπως η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Ισπανία και η Ολλανδία να ακολουθούν - οι συμμαχίες της χώρας και ο διεθνής της ρόλος, αποτελούν για την κυβέρνηση ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής της, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να θέτει ως κορωνίδα ότι «η Ελλάδα είναι παρούσα με ισχύ όπου την καλεί το εθνικό καθήκον», λαμβάνοντας αποφάσεις που τη δικαιώνουν, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, πέρα από το μικροκομματικό συμφέρον ή τις ιδεοληψίες κάποιων πολιτικών χώρων.

Την ίδια στιγμή, το θέμα «πυροδοτεί» την πολιτική αντιπαράθεση. Οι «βολές» του Κυριάκου Μητσοτάκη, από το βήμα της Βουλής, τόσο προς τα δεξιά του, όταν μιλούσε για «πατριώτες της φακής» και «επαγγελματίες ανησυχούντες», όσο και προς τα αριστερά, με ενδεικτική την απάντησή του προς τον Δημήτρη Κουτσούμπα, αποδεικνύουν τον σαφή προσανατολισμό του Μεγάρου Μαξίμου να αναδείξει τις διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά και τις διαφορές μεταξύ λόγων και έργων.

Εν μέσω των γεωστρατηγικών εξελίξεων, που αναγάγουν την αβεβαιότητα ως κυρίαρχο στοιχείο, η κυβέρνηση επαναφέρει την πολιτική σταθερότητα ως το μείζον, επισημαίνοντας ότι αυτή είναι η προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων σε κάθε επίπεδο.

Από την πρώτη ημέρα ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, κυβερνητικά στελέχη έχουν θέσει ως υπόθεση εργασίας το πως η χώρα θα μπορούσε να κινηθεί αν η χώρα δε διέθετε μια σταθερή κυβέρνηση, με σαφή προσανατολισμό, ώστε να μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις άμεσα.

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν είναι τυχαίο ότι το κυβερνητικό επιτελείο διαμορφώνει πλέον και ένα νέο πολιτικό επιχείρημα που «ακούει» στην ικανότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη να διαχειρίζεται κρίσεις, όπως αυτές έχουν προκύψει από το 2019 έως σήμερα, υπενθυμίζοντας 5 σταθμούς της διακυβέρνησής του - από τη διαχείριση της πανδημίας και την απόφαση του lockdown, την υβριδική επίθεση στον Έβρο, την κρίση με την Τουρκία το 2020, τη στήριξη της Ουκρανίας, καταλήγοντας στην απόφαση αποστολής φρεγατών και F-16 στην Κύπρο.

Κυβερνητικά στελέχη βάζουν στην πολιτική ατζέντα, μέσω αυτών των υπενθυμίσεων, τα χαρακτηριστικά διακυβέρνησης των προσώπων που διεκδικούν την πρωθυπουργία και που στους επόμενους μήνες θα αναδειχθούν ως εκλογικό διακύβευμα, μιλώντας για αποφασιστικότητα, ηγεσία και απόκρουση του λαϊκισμού.

Στο Μέγαρο Μαξίμου αναμένουν το επόμενο «κύμα» των δημοσκοπήσεων, που διενεργείται αυτή την ώρα, αποτυπώνοντας και τη στάση των πολιτών απέναντι στις αποφάσεις που έχουν ληφθεί τις τελευταίες ημέρες και την κυβερνητική στάση. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα αποτελέσουν σημαντικό στοιχείο στη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού, σε μια κομβική χρονική συγκυρία.