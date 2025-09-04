Αλέξης Τσίπρας: Το δις εξαμαρτείν

Στις παλιές πετυχημένες κινηματογραφικές κωμωδίες, οι παραγωγοί επέλεγαν να κάνουν και μια συνέχεια, ένα νούμερο δύο, για να εξακολουθήσουν να κόβουν εισιτήρια – και μια που μιλάμε για κωμωδίες να γελάει και ο κόσμος.

Κάτι τέτοιο φαίνεται σκέφτηκε ο Αλέξης Τσίπρας και διαδίδει αριστερά και δεξιά, χωρίς ο ίδιος να το επιβεβαιώνει, ότι σκέφτεται να «επιστρέψει» - στον τόπο του εγκλήματος άραγε;

Οι φήμες κυκλοφορούν συνεχώς, ο ίδιος τις αφήνει να διαρρέουν και να διαχέονται, άλλοι μιλάνε για κάτι καινούργιο, με καινούργια πρόσωπα, άλλοι για μια συγχώνευση του σημερινού ασθενικού ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, με λίγους τέως Πασόκους που είναι στα αζήτητα.

Ας δούμε όμως τα δεδομένα.

Ο Αλέξης Τσίπρας έγινε Πρωθυπουργός το 2015 υποσχόμενος στους πάντες τα πάντα. Έλεγε ότι με ένα νόμο και με ένα άρθρο θα καταργήσει όλα τα μνημόνια, θα καταργήσει τον ΕΝΦΙΑ, θα επιστρέψει το ΕΚΑΣ στις συντάξεις, θα χαρίσει όλο το ιδιωτικό χρέος σε εφορίες και τράπεζες κλπ κλπ. Λίγο καιρό αργότερα θα μας πει ότι όλα αυτά ήταν αυταπάτες. Το μόνο που πέτυχε είναι ότι έλεγε πλέον την Τρόικα…Θεσμούς και αυτό ήταν η μεγάλη του νίκη!

Ο Αλέξης Τσίπρας έπαιξε στα ζάρια την τύχη της χώρας τον Ιούλιο του 2015. Φλέρταρε με την ιδέα να αποσπάσει την Ελλάδα από τον Δυτικό κόσμο και να συνάψει συμφωνίες με τη Ρωσία; Τη Βενεζουέλα; Ποιος ξέρει με ποιόν άλλο… Έστησε ένα διχαστικό, πολωτικό δημοψήφισμα, ανέτρεψε – ευτυχώς, εδώ που τα λέμε – το αποτέλεσμά του, έκλεισε τις τράπεζες οδηγώντας χιλιάδες επιχειρήσεις σε οικονομικό αδιέξοδο και φόρτωσε τον λαό με ένα τρίτο, αχρείαστο, μνημόνιο, ενώ υποθήκευσε το σύνολο της δημόσιας περιουσίας για 100 χρόνια. Υπήρξε τελικά ο πιο πειθήνιος μαθητής των…Θεσμών. Εφάρμοσε το δικό του μνημόνιο άψογα! Του έχει άλλωστε αποδώσει και τα εύσημα η Άγκελα Μέρκελ στο αυτοβιογραφικό της βιβλίο!

Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν αυτός που ενώ γινόταν στάχτη το Μάτι και είχαν ήδη καεί δεκάδες συνάνθρωποί μας, συγκάλεσε επιχειρησιακή σύσκεψη για να τη μεταδόσει ζωντανά από την κρατική τηλεόραση, στην οποία ρωτούσε τα στελέχη του «τι καιρό θα κάνει αύριο» και «αν θα μπορούν να σηκωθούν τα αεροπλάνα», ενώ ο Υπουργός του, οι υπηρεσίες του οδήγησαν στο θάνατο εκατοντάδες εγκλωβισμένους, έλεγε ότι δεν έβρισκε κάτι λάθος σε ό,τι κάνανε.

Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν αυτός που πούλησε τα ιερά και τα όσια της ελληνικής ιστορίας, εκχωρώντας στην πραγματικότητα υπηκοότητα και γλώσσα στους βόρειους γείτονές μας, υπογράφοντας τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν αυτός που είχε υπουργούς – τον Παπαγγελόπουλο και τον Παππά – που καταδικάσθηκαν από το Ειδικό Δικαστήριο, ο δεύτερος με ψήφους 13-0, ενώ την ίδια στιγμή έστηνε, ως σκευωρός δήθεν το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης, αυτό της Novartis, σπιλώνοντας τους πολιτικούς του αντιπάλους με καταδικασμένους ψευδομάρτυρες.

Αυτός ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν «απειλεί» ότι θα επιστρέψει… Θα φτιάξει λέει ένα καινούργιο κόμμα, για να σώσει – όπως λέει ο ίδιος – την πατρίδα και να δώσει στην κεντροαριστερά μια προοπτική.

Θεωρεί, αυτός που έχει χάσει έξι φορές από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι την έβδομή μπορεί να τον κερδίσει.

Ίδωμεν…

* Η Δήμητρα Καντεράκη είναι Οικονομολόγος, Πολιτεύτρια Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία και Συντονίστρια Νοτίου Τομέα στη Γραμματεία Εθελοντισμού της Νέας Δημοκρατίας.