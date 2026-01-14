Αλ. Σδούκου: Το ΠΑΣΟΚ λειτουργεί ως πολιτικό συμπλήρωμα του ΣΥΡΙΖΑ

Βολές κατά του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε την Τετάρτη η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, με αφορμή την κατάθεση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Σταύρου Αραχωβίτη, στην εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κ. Σδούκου υποστήριξε πως «το ΠΑΣΟΚ λειτουργεί ως πολιτικό συμπλήρωμα του ΣΥΡΙΖΑ», κατηγορώντας την Χαριλάου Τρικούπη για το ότι «όχι μόνο υπερασπίζεται ανοιχτά τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρο Αραχωβίτη, αλλά σπεύδει να καταγγείλει ως "εργαλειοποίηση" την ανάδειξη των ίδιων του των παραδοχών«.

Η ίδια επισήμανε στη δήλωση της ότι «το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ υψώνει πολιτική ασπίδα προστασίας σε έναν πρώην Υπουργό που παραδέχτηκε ότι η λεγόμενη "τεχνική λύση" ήταν νόμιμη, υιοθετώντας πλήρως το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ» και κατέληξε:

«Με αυτή τη στάση, το ΠΑΣΟΚ αποδεικνύει ότι και με τη βούλα λειτουργεί ως πολιτικό συμπλήρωμα του ΣΥΡΙΖΑ» κατέληξε η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ.