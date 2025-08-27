Αλ. Σδούκου: Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στην 89η ΔΕΘ θα έχουν φιλολαϊκό χαρακτήρα με σαφές κοινωνικό πρόσημο

Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από βήμα της 89ης ΔΕΘ θα έχουν φιλολαϊκό χαρακτήρα με σαφές κοινωνικό πρόσημο, αναδεικνύοντας την κεντρική λογική ότι τα θετικά αποτελέσματα της οικονομίας επιστρέφουν στους πολίτες, ανέφερε σε συνέντευξή της στο ραδιόφωνο City 106,1 FM η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου.

Παρουσιάζοντας το πλαίσιο των κυβερνητικών προτεραιοτήτων η κ. Σδούκου τόνισε ότι στη ΔΕΘ δεν πρόκειται να ακουστούν ανέξοδες υποσχέσεις ούτε «προγράμματα Θεσσαλονίκης», αλλά υπεύθυνες πολιτικές που βασίζονται στις πραγματικές δυνατότητες της χώρας. «Η φετινή ΔΕΘ θα καταδείξει τις διαφορές κυβέρνησης και αντιπολίτευσης: από τη μια η ΝΔ με ρεαλιστικές προτάσεις, από την άλλη κόμματα που ποντάρουν στη φαντασία και στις αυταπάτες», είπε.

Συνταξιούχοι: Σταθερή ενίσχυση με μόνιμες παρεμβάσεις

Ειδική αναφορά έκανε η κ. Σδούκου στους συνταξιούχους, τονίζοντας ότι θα έχουν μέρισμα από την θετική πορεία της οικονομίας. Υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε:

Αυξήσεις συντάξεων έως 14% την τελευταία διετία.

Έκτακτες ενισχύσεις 100-200 ευρώ σε όσους είχαν προσωπική διαφορά.

Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, ώστε καμία αύξηση να μη μετατρέπεται σε μείωση.

«Με υπευθυνότητα και κοινωνική ευαισθησία, φροντίζουμε οι συνταξιούχοι να έχουν πραγματικές βελτιώσεις στο εισόδημά τους. Δεν υποσχόμαστε θαύματα· δίνουμε σταθερά βήματα για μια καλύτερη ζωή», ανέφερε.

Στήριξη μεσαίας τάξης - Φοροελαφρύνσεις και επενδύσεις

Η εκπρόσωπος Τύπου επεσήμανε την αποφασιστικότητα του πρωθυπουργού να ενισχύσει τη μεσαία τάξη και τους ελεύθερους επαγγελματίες, μέσα από φοροελαφρύνσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία.

Μεταξύ των μέτρων που υλοποιούνται ή δρομολογούνται:

9 νέα προγράμματα ΕΣΠΑ ύψους 730 εκατ. ευρώ για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Αύξηση 200 εκατ. ευρώ στο ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ για επιδοτούμενα δάνεια έως 25.000 ευρώ.

Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια ΜμΕ», με επιχορηγήσεις έως 200.000 ευρώ για εξαγωγές.

«Θέλουμε οι ελληνικές επιχειρήσεις να σταθούν ανταγωνιστικά στη διεθνή αγορά. Μόνο έτσι θα υπάρξει διατηρήσιμη ανάπτυξη και ουσιαστική ενίσχυση της μεσαίας τάξης, που είναι η ραχοκοκαλιά της κοινωνίας», σημείωσε η κ. Σδούκου.

Το πλεόνασμα επιστρέφει στην κοινωνία

Απαντώντας στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης περί «ματωμένων πλεονασμάτων», η κ. Σδούκου εξήγησε ότι τα αυξημένα έσοδα προέρχονται:

Από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών και ελέγχων.

Από την ανάπτυξη του ΑΕΠ, που έχει από τους υψηλότερους ρυθμούς στην Ευρωζώνη.

«Δεν είναι φοροεπιδρομή, είναι ανάπτυξη. Τα έσοδα επιστρέφουν στην κοινωνία, με μειώσεις φόρων και κοινωνικό μέρισμα», υπογράμμισε. Υπενθύμισε ότι έχουν μειωθεί ή καταργηθεί 72 φόροι, ενώ παράλληλα δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας.

«Η αντιπολίτευση ζητά περισσότερες δαπάνες αλλά καταγγέλλει τα έσοδα που τις χρηματοδοτούν. Θέλουν και παροχές και… να μην υπάρχουν λεφτά για παροχές. Λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν», τόνισε.

Στεγαστική πολιτική: Σταθεροποίηση και νέα ισορροπία

Η κ. Σδούκου αναγνώρισε ότι η αύξηση ενοικίων και τιμών είναι διεθνές φαινόμενο, ωστόσο η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα και για τη ζήτηση και για την προσφορά:

Επίδομα ενοικίου.

Ανακαίνιση φοιτητικών εστιών.

Αναστολή ΦΠΑ στα νεόδμητα.

Οικιστικό πρόγραμμα 4.000 κατοικιών του ΥπΕΘΑ ως το 2030.

Πρόγραμμα «Σπίτι μου».

«Στόχος είναι μια νέα ισορροπία που θα εξασφαλίζει προσιτή στέγη. Ήδη σταθεροποιούμε τις τιμές με βραχυπρόθεσμα μέτρα και με μεσοπρόθεσμα έργα θα πετύχουμε ακόμη μεγαλύτερη ισορροπία», τόνισε.

Ιδιωτικό χρέος - Εξωδικαστικός Μηχανισμός

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση προστατεύει τους πολίτες από καταχρηστικές πρακτικές τραπεζών και servicers.

Με τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό:

Οι ευάλωτοι δανειολήπτες έχουν υποχρεωτική ρύθμιση.

Υπάρχουν «κουρέματα» και εξατομικευμένες λύσεις για όλους.

Έχουν ήδη διαγραφεί χρέη και αποτραπεί πλειστηριασμοί.

«Δεν ισχυριζόμαστε ότι όλα είναι τέλεια, αλλά παρεμβαίνουμε συνεχώς για να στηρίζουμε τους πολίτες», επεσήμανε.

Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο του σχεδιασμού

Η κ. Σδούκου στάθηκε ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι βρίσκονται στον πυρήνα του κυβερνητικού σχεδιασμού.

Ενδεικτικά ανέφερε:

FlyOver: ολοκληρωμένο κατά 25%, με ορίζοντα 2027.

Επέκταση Μετρό Καλαμαριάς και μελέτη για βορειοδυτική επέκταση.

Δυτικός Προαστιακός Σιδηρόδρομος, με διαγωνισμό έως Οκτώβριο 2025.

ΟΑΣΘ: νέος στόλος με 110 ηλεκτρικά λεωφορεία και 171 νέους οδηγούς.

ThessINTEC, το τεχνολογικό πάρκο 4ης γενιάς στην Περαία.

Αθλητικές υποδομές: αναβάθμιση Καυτανζογλείου, Ποσειδωνίου κ.ά. με 19,5 εκατ. ευρώ.

Οδικά έργα: Θεσσαλονίκη-Έδεσσα, Δράμα-Αμφίπολη, Άσσηρος-Νέα Σάντα.

«Η Θεσσαλονίκη γυρίζει σελίδα. Μέσα σε έξι χρόνια έγιναν περισσότερα έργα απ' όσα για δεκαετίες. Η Βόρεια Ελλάδα αποτελεί στρατηγικό πυλώνα της εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής», τόνισε.

Σχόλιο για τον Αλέξη Τσίπρα

Σε ερώτηση για τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, η κ. Σδούκου απάντησε: «Εμάς μας απασχολούν τα προβλήματα των πολιτών, όχι το αν θα κάνει κόμμα ο κ. Τσίπρας. Οι πολίτες θυμούνται τη θητεία του: το διχαστικό δημοψήφισμα, το κλείσιμο τραπεζών, την οικονομική στασιμότητα και το τρίτο μνημόνιο».

Όπως σημείωσε, «κάτω από το επιφανειακό Rebranding, παραμένει ο ίδιος Τσίπρας που οδήγησε τη χώρα σε αδιέξοδα. Δεν έμαθε και δεν μετάνιωσε για τίποτα».