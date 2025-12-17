Αλ. Σδούκου κατά ΣΥΡΙΖΑ για ευρωβουλευτή Ν. Παππά: Κροκοδείλια δάκρυα και καθυστερημένες διαγραφές

Την καθυστερημένη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά, ο οποίος επιτέθηκε σε δημοσιογράφο, στο Στρασβούργο κατακρίνει σε ανάρτησή της η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου.

Τονίζει ότι το κόμμα του τον ανέχτηκε επανειλημμένα, από χαρακτηρισμούς σε πολιτικούς αντιπάλους μέχρι επιθέσεις με καρέκλα, και μόνο σήμερα τον θέτει εκτός Ευρωομάδας και παραπέμπει στην επιτροπή δεοντολογίας. Η Σδούκου υπογραμμίζει ότι η καθυστέρηση αυτή αποδεικνύει την ανοχή που επέδειξε ο ΣΥΡΙΖΑ στις πράξεις του Παππά, αντί να τον διαγράψει έγκαιρα.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ αντικρίζει σήμερα το αποτέλεσμα της ανοχής που επέδειξε στην τοξικότητα, το μίσος αλλά και την άσκηση βίας που σκορπούσε ο κ. Παππάς» σημειώνει μεταξύ άλλων για το άγριο επεισόδιο σε βάρος του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά.

Η ανάρτηση της Αλεξάνδρας Σδούκου

«Κροκοδείλια δάκρυα και καθυστερημένες διαγραφές.

Μετά την κάλυψη που σε πολλαπλές περιπτώσεις προσέφερε ο @syriza_gr, αδιαφορώντας για τους χαρακτηρισμούς, την τοξικότητα, το μίσος αλλά και την άσκηση βίας που σκορπούσε ο κ. Παππάς, ήρθε σήμερα να τον θέσει εκτός Ευρωομάδας και να τον παραπέμψει στην επιτροπή δεοντολογίας.

Αιτία ήταν η τραμπούκικη επίθεση του κ. Παππά στον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο του news247. O ΣΥΡΙΖΑ, από την εποχή του κ. Τσίπρα που μας τον σύστησε ως επίδοξο δήμαρχο «αλλαγής», ως και σήμερα που καταδικάζει τον κ. Παππά, τον ανέχθηκε πολλαπλά.

Ανέχθηκε αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα όπου ο κ. Παππάς αναφέρονταν σε πολιτικούς αντίπαλους ως «φυτώριο δολοφόνων, παιδόφιλων, βιαστών, εγκληματιών, (sic)» και ανέχθηκε και την επίθεση με καρέκλα εναντίον του Συμεών Κεδίκογλου ο οποίος είχε δημόσια καταδικάσει τα ηχητικά μηνύματα του κ. Παππά που περιείχαν γλώσσα τραμπούκων και υποκόσμου.

Ο Σύριζα σήμερα δεν διαγράφει τον κ. Παππά, σήμερα αντικρίζει το αποτέλεσμα αυτής του της ανοχής».