Αλ Σδούκου κατά Αποστολάκη: Χαρακτήρισε το 41% των πολιτών «πελάτες της Δεξιάς» επειδή δεν ψήφισαν το κόμμα που ήθελε

Σφοδρή κριτική στις δηλώσεις της Μιλένας Αποστολάκη διατυπώνει η Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για τοποθετήσεις στο συνέδριο που «θύμισαν εποχές των "γερμανοτσολιάδων" και της πιο ακραίας τοξικότητας».

Όπως σημειώνει, το ΠΑΣΟΚ τον τελευταίο καιρό έχει συνηθίσει σε τοποθετήσεις που η ίδια χαρακτηρίζει «πράσινου ΣΥΡΙΖΑ», ενώ η κ. Αποστολάκη «ξεπέρασε κάθε φαντασία». Ειδικότερα, προσέθεσε ότι, προσβάλλοντας τους πολίτες που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, τους χαρακτήρισε «πελάτες της Δεξιάς».

Η κ. Σδούκου υπογραμμίζει ότι «ούτε η λέξη κατάντημα δεν μπορεί να περιγράψει επαρκώς τον κατήφορο» που επέλεξε η κ. Αποστολάκη, χαρακτηρίζοντας έτσι το 41% των πολιτών μόνο και μόνο επειδή δεν ψήφισαν το κόμμα που εκείνη θα ήθελε.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η τοποθέτηση αυτή δεν ανασκευάστηκε από κανέναν στο συνέδριο, ούτε από την ηγεσία ούτε από το προεδρείο, τα οποία –όπως τονίζει– «δια της ανοχής τους, την υιοθέτησαν».

Καταλήγοντας, η Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας υπογραμμίζει ότι τα λεγόμενα αυτά δεν αφορούν τους πολίτες που δεν ψήφισαν το συγκεκριμένο κόμμα, αλλά «το ίδιο το κόμμα της», το οποίο, παρά τον αυτοχαρακτηρισμό του ως «δημοκρατική παράταξη», δεν έχει καταδικάσει την τοποθέτηση αυτή.