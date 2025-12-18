Αλ. Σδούκου: Κανένα παιδί δεν είναι μόνο του - Καμία κοινωνία δεν στέκεται χωρίς αλληλεγγύη

Μήνυμα κοινωνικής ευθύνης και έμπρακτης αλληλεγγύης έστειλε από την Κομοτηνή η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου, όπου μίλησε σε φιλανθρωπική εκδήλωση για τη στήριξη του Φιλανθρωπικού Συλλόγου «Η Αγκαλιά», που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της Γραμματείας Δικαιωμάτων του Παιδιού της Νέας Δημοκρατίας.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε τοπικούς φορείς, μέλη και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, επιβεβαιώνοντας ότι η προστασία των παιδιών αποτελεί κοινό σημείο αναφοράς και συλλογική υπόθεση.

Στον χαιρετισμό της, η κ. Σδούκου αφού ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για τη συνεισφορά τους «σε έναν σπουδαίο, κοινό στόχο, τη βοήθεια για τα παιδιά», τόνισε ότι «τα παιδιά είναι ο πιο καθαρός καθρέφτης της κοινωνίας μας, καθώς δεν επέλεξαν τις συνθήκες μέσα στις οποίες γεννήθηκαν και δεν ευθύνονται για τη φτώχεια, τη βία, την εγκατάλειψη ή τον κοινωνικό αποκλεισμό» και όμως, όπως πρόσθεσε «συχνά είναι εκείνα που πληρώνουν το υψηλότερο τίμημα, γεγονός που δημιουργεί μια ευθύνη όχι αφηρημένη ή θεωρητική, αλλά απολύτως συγκεκριμένη».

Στο πλαίσιο αυτό, η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας σημείωσε ότι τα πολιτικά κόμματα οφείλουν «όχι απλώς να συνομιλούν με την κοινωνία, αλλά να λειτουργούν ως καταλύτες δράσης. Να κινητοποιούν ανθρώπους, να ενώνουν δυνάμεις και να καλλιεργούν μια νέα αντίληψη κοινωνικής αλληλεγγύης που δεν μετριέται στα λόγια, αλλά στο αποτέλεσμα».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «αυτή την αντίληψη υπηρετεί έμπρακτα η Γραμματεία Δικαιωμάτων του Παιδιού της Νέας Δημοκρατίας», που πήρε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Τα παραπάνω υπηρετεί, όπως είπε η κ. Σδούκου, ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος «Η Αγκαλιά», επισημαίνοντας πως «στηρίζει κάθε μητέρα που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε κανένα παιδί να μη στερηθεί το αυτονόητο δικαίωμα να μεγαλώσει με ασφάλεια, φροντίδα και αξιοπρέπεια».

«Όταν στηρίζεις τη μητέρα, προστατεύεις το παιδί. Και όταν προστατεύεις το παιδί, δεν επενδύεις απλώς στο μέλλον, διορθώνεις και το παρόν», υπογράμμισε, συμπληρώνοντας ότι «η στήριξη γυναικών, έγγαμων ή άγαμων, που έχουν βιώσει εγκατάλειψη, κακοποίηση ή κοινωνικοοικονομικό αποκλεισμό, είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς πίσω από κάθε τέτοια ιστορία υπάρχει συχνά ένα παιδί που κινδυνεύει να μεγαλώσει με φόβο και έλλειψη προοπτικής».

Κλείνοντας τον χαιρετισμό της, η εκπρόσωπος Τύπου επισήμανε ότι «όταν ένα κομμάτι του κοινωνικού ιστού ραγίσει, δεν πρόκειται για πρόβλημα των λίγων, αλλά για υπόθεση όλων». Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε «όταν ένα παιδί μένει απροστάτευτο, η κοινωνία μικραίνει», σημειώνοντας ότι «η αλληλεγγύη δεν είναι φιλανθρωπία της στιγμής, αλλά στάση ζωής».

Η παρουσία όλων στην εκδήλωση, όπως τόνισε, αποτελεί «μια ξεκάθαρη δήλωση ότι κανένα παιδί δεν είναι μόνο του και ότι κανένας άνθρωπος δεν είναι νησί. Γιατί κάθε φορά που απλώνουμε μια αγκαλιά, κρατάμε ολόκληρη την κοινωνία».

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η κ. Σδούκου συναντήθηκε στην Αλεξανδρούπολη με τα μέλη της νεοεκλεγείσας Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας (ΔΕΕΠ) Έβρου της Νέας Δημοκρατίας και στην Κομοτηνή με τα μέλη της επίσης νεοεκλεγείσας ΔΕΕΠ Ροδόπης. Και οι δύο συναντήσεις επικεντρώθηκαν σε θέματα που απασχολούν τους πολίτες, τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρύτερο επίπεδο, με κοινό παρονομαστή την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την προοπτική ανάπτυξης της περιοχής.